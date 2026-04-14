Gülistan Doku İçin Adalet Yürüyüşü

Haber: Caner Aktan/ Kamera: Mehmet Mücahit Ceylan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yaşanan gelişmelerin ardından Tunceli Kadın Platformu tarafından yürüyüş ve açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün itibarıyla soruşturma kapsamında yaşanan gözaltıları, soruşturmanın seyri açısından önemli buluyoruz. Bugün yaşananlar, kamuoyunun yıllardır verdiği adalet mücadelesinin geç de olsa karşılık bulmasıdır ancak eksiktir" denildi.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan yeni gelişmelere ilişkin açıklama yapan Tunceli Kadın Platformu üyeleri, Sanat Sokağı'nda bir araya gelerek Kışla Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Açıklamayı platform adına Nurşat Yeşil yaptı.

Nurşat Yeşil, "6 yıldır Gülistan Doku'ya ne olduğu sorusuna cevap verilmesi için mücadele ediyoruz. 6 yıldır kamuoyu oluşturuyor, şüpheli sıfatında olan kişilerin etkili bir şekilde sorgulanmasını, Gülistan'ın akıbetinin karanlıkta bırakılmamasını talep ediyoruz" dedi. Yeşil, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlayalım, bugüne gelene kadar yaşananları: Gülistan Doku'dan 2020 yılında kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Dersim'e gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Gülistan Doku'nun kaybolmadan kısa bir süre önce eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile bir kafenin önünde tartıştığı, cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Sonrasında dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından kesin bir dille Gülistan'ın intihar ettiği ve bedeninin bulunarak ailesine teslim edileceğine dair sözler verildi."

"Gözaltılar önemli ancak eksik"

Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmelere de değinen Yeşil, "Gelinen noktada, bugün itibarıyla soruşturma kapsamında yaşanan gözaltıları, soruşturmanın seyri açısından önemli buluyoruz. Bugün yaşananlar, kamuoyunun yıllardır verdiği adalet mücadelesinin geç de olsa karşılık bulmasıdır; ancak eksiktir. Biz biliyoruz ki bu suça ortak olanlar korunmuş, saklanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Tüm sorumluların sorgulanmasını istiyoruz"

Yeşil, "Kadınlar olarak yıllardır etkili ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söylüyor; şüpheli sıfatında olan, bugün de gözaltında bulunan başta Zainal Abakarov ve ailesi olmak üzere bu suça bulaşan kamu görevlilerinin sorgulanmasını ve şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep ediyoruz. Ancak çağrılarımız karşılıksız kaldı" dedi.

"Bir adım geri atmayacağız"

Açıklamasında dönemin valisine de çağrıda bulunan Yeşil, şunları kaydetti:

"Bugün yine sokaklardayız ve gerçek suçlular açığa çıkana kadar bir adım geri atmayacağız. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in soruşturmaya bir an önce dahil edilmesini istiyoruz. Buradan soruyoruz: Gözaltına alınan kişiler örtbas emrini kimden almıştır? 6 yıldır 'intihar' denilerek kamudaki gücünü suçluları saklamak için kullananlar emri kimden almıştır? Aradan geçen bunca zamanda delilleri karartanlar, etkili bir soruşturma sürecini engelleyerek adaletin gecikmesine neden olanlar emri kimden almıştır? Gülistan gibi akıbeti karanlıkta bırakılmaya çalışılan, başta Rojin olmak üzere tüm kadınlar için gerçek suçlular cezalandırılıp örtbas edenler açığa çıkıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"