Gülistan Doku'nun Ablasından Şok İtiraf

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun katilidir, açıklıyorum" dedi.

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada 13 kişi hakkında alınan gözaltı kararının ardından Doku ailesi Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile görüşmek için Tunceli'ye gitti.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün Türkiye büyük bir zalimliğin, kötülüğün, caniliğin örneğini birebir gördü. İnsan dönemin valisine, emniyet müdürüne, asayiş müdürüne inanmasa, güvenmese kime inanacak, kime güvenecek? Yedi yıldır hem kızımızı bizden aldılar hem bizi kandırdılar. Sinema gibi, film izler gibi dünyanın gözü önünde bizi izlediler. Neden? Katilin kara gözü için, katilin karakaşı için. Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun katilidir, açıklıyorum."

Başta Türkiye'nin adaletini canlandıran, umudumuzu yaşatan Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve geldiğinden beri gecesini gündüzüne katıp Gülistan için çalışan Başsavcımız Ebru Cansu'ya teşekkür ediyorum. Bu süreçte 2 kurum bize dürüst oldu, birinci o dalgıç abiler. Gözaltı listesinin daha 2. ve 3. dalgası var. Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir.

"Oğlunu korumak için devletin bütün imkanları ile bizi o köprünün başında tam 220 gün boyunca bekletti"

Dönemin bir valisi, bir ailenin kızını bulmakla yükümlüyken, görevini yapmak zorundayken sırf oğlunu korumak için devletin bütün imkanlarını kullanıp bizi o köprünün başında tam 220 gün boyunca bekletti. Bizi orada bekletirken sırf biz inanalım diye, Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin Valisi Tuncay Sonel botla geziyordu. Niye biliyor musunuz? Biz Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye. Bu bir utançtır. Dün aslında Başsavcımız Ebru Cansu tarihi bir adım attı. Vallahi billahi de tarih yazıyor ama bu yazılan tarihin sonucu nasıl olacak, biz onu istiyoruz sadece."