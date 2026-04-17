Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gözaltılar

(TUNCELİ) -Haber: Caner Aktan

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınlar arasında bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 7 kişinin ardından akşam saatlerinde 2 kişi daha adliyeye sevk edildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun adliyeye getirilmesiyle beraber ilk dalgada gözaltına alınan 13 şüphelinin tamamı adliyeye sevk edilmiş oldu.

Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu'nun adliyeye sevk edildiği sırada adliye önünde bekleyen kalabalık "katiller" şeklinde slogan attı.

Soruşturma kapsamında bugün Tunceli Adliyesi'ne getirilen ve ifadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer tutuklanmaları talebiyle, şüpheli Uğurcan Açıkgöz ise belirlenen yerlere başvurmak ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Dün 2 tutuklama 2 adli kontrol kararı verilmişti

Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi, suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla, Antalya'da gözaltına alınan Erdoğan Elaldı ise TCK'nın 81. maddesindeki kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Munzur Üniversitesi'ndeki kameralardan sorumlu teknisyenler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.