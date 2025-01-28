Gümüşhane 2024 Yılı İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gümüşhane 2024 Yılı İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane 2024 Yılı İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yılına ilişkin yatırım çalışmaları ve 2025 yılı planlamaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplamda 217 proje için 52,7 milyar TL bütçe öngörülmekte.

28.01.2025 17:31  Güncelleme: 17:33
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Gümüşhane'de 2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri tarafından sunum eşliğinde il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in Belediye'nin çalışmaları hakkında sunum yaptığı toplantıda konuşan Vali Baruş, yatırım programlarının yeni belli olmaya başladığını hatırlatarak, "2025 yılı çalışma mevsiminin başlamasından itibaren ilimize tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yatırım çalışmalarımıza başlayıp, bu yıl için öngörülen ödenekler dahilinde bitirmeye çalışacağız" dedi.

Toplantıda 2024 yılında Gümüşhane genelinde gerçekleştirilen yatırım çalışmaları ve 2025 yılına ilişkin planlanan yatırımlara ait bilgilerin paylaşılacağını ifade eden Baruş, "İlimizde 2024 yılında yatırımcı kamu kuruluşlarının il yatırım takip sisteminden alınan dönem raporlarının değerlendirilmesiyle elde edilen soruşlara göre 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle toplam proje tutarı 52 milyar 676 milyon 364 bin TL olan 217 adet proje bulunmakta olup projelerin toplam harcama tutarı 33 milyar 979 milyon 794 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcaması 1 milyar 769 milyon 970 bin TL ile DSİ 22. Bölge Müdürlüğüne aittir. DSİ'yi Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi izlemektedir. Sektörler bazında en fazla yatırım harcaması ise 1 milyar 521 milyon 305 bin TL ile tarım sektöründe gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurumlar sırasıyla yaptıkları çalışmaları içeren sunum gerçekleştirdi.

İlk sunumu yapan Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, şehir merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik Barajı isale hattı ve arıtma tesisi projesinin bitmek üzere olduğunu belirterek, il merkezine en geç Ekim ayında su vermeyi düşündüklerini söyledi.

Bölge Müdürü Kişi, Köse Barajının yapılan incelemesi sonucunda ilave enjeksiyon çalışması yapılmasına karar verildiğini ve çalışmaları Mayıs ayında başlatmayı planladıklarını belirterek il genelinde devam eden 17 gölet ve sulaması, 28 taşkın koruma işi ve diğer çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise il genelinde 20 adet proje yürüttüklerini, Gümüşhane'de bitmiş halde 40 kilometre uzunluğunda 34 adet tünel bulunduğunu belirterek devam eden tünel ve yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2003 yılından önce Gümüşhane'de 1 kilometre bölünmüş yol bulunurken bugün 129 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olduğunu ifade eden Aşık, 7 bin 480 metre uzunluğundaki çift tüplü Vauk tünelinde yüzde 41, 6 bin 300 metre uzunluğundaki çift tüplü Pekün tünelinde ise kazı çalışmasının yüzde 66 oranında tamamlandığını söyledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Çevre, Yerel, Aydın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane 2024 Yılı İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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