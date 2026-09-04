Gümüşhane\'de 15 Temmuz Şehitleri İçin 253. Hatim Programı

15 Temmuz Derneği tarafından, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşı anmak amacıyla düzenlenen "253 Hatim" programının 63'üncüsü Gümüşhane'de gerçekleştirildi.

Gümüşhane merkez Kemaliye Camii'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Programa 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 26 ve 27. Dönem Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, 15 Temmuz gazileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"15 Temmuz ruhunu yaşatmak zorundayız"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 Hatim programını şehitleri unutturmamak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Turunç, "Gerek geçmişte vatanı korumak adına şehit olanları gerekse 15 Temmuz'da vatanı, devleti ve milleti korumak adına şehit olanları unutturmamak için il il dolaşıyoruz. Bir taraftan 15 Temmuz'da yaşananları ve hainleri, diğer taraftan da kahramanlarımızı anlatıyoruz. Bu yaşandı ve geçti diye pas geçilecek bir hadise değildir. 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"15 Temmuz ruhu hala yaşıyor"

15 Temmuz Gazisi Yaşar Parlak ise Gümüşhane'de 15 Temmuz ruhunun halen güçlü şekilde yaşadığını belirterek, "Kahraman insanların yaşadığı bu şehrin bir ferdi olarak büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Kimin yanına gittiysek, kimlerle görüştüysek herkesin gözünde hala 15 Temmuz ruhunun yaşadığını görüyorum. Çok şükür, iyi ki Gümüşhaneliyim" ifadelerini kullandı.

"O geceyi her hatırladığımda duygulanırım"

15 Temmuz gazisi Yusuf Pezük de darbe girişimi gecesi yaşadığı bir anısını paylaşarak, Boğaz Köprüsü'ne giderken dönemin milletvekili Hacı Osman Akgül'e mesaj gönderdiğini söyledi. Pezük, "Osman abi, biz Boğaz'a gidiyoruz. Herhalde oradan dönüş yok. Çoluk çocuk sana emanet" dediğini aktararak, o anı her hatırladığında duygulandığını ifade etti.

İstanbul'dan programa katılan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç ise Gümüşhane'ye gelmenin kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Gümüşhane'miz çok şehit vermiş, çok sayıda gazimiz olmuştur. Böyle vatan ve bayrak sevgisi yaşayan bir halkla bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Gümüşhane halkımıza, gazilerimize ve şehit ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"15 Temmuz ruhu sürekli yaşatılmalı"

26 ve 27. Dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise 15 Temmuz'un Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan ayrı değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "15 Temmuz, bu ülke üzerinde gizli emelleri olan güçlerin son oyunu ve son işgal planı olmayacaktır. Onun için bütün vatandaşlarımız uyanık olmalı ve 15 Temmuz ruhunu sürekli yaşatmalıdır" diye konuştu.

Program gün içerisinde sürecek ziyaretlerin ardından sonra erecek.