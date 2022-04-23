Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23.04.2022 15:16
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Anıt önündeki törenin ardından öğrencileri makamında misafir eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bir süreliğine makamını öğrencilere bıraktı. Temsili Valililerin talimatları not edildi. Vali Taşbilek daha sonra, eşi Sibel Taşbilek ile birlikte "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini vererek aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Valilikteki programın ardından, Kültür Merkezi'ndeki salon programına geçildi. Programa, Vali Taşbilek'in yanı sıra eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Emniyet Müdürü Celal Taşci, Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmayla devam etti.

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi tarafından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmanın ardından kürsüye çıkan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Bugün bayramımızı kutlamanın onuru ve gururu içerisindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan, Gazi Meclisin açılışı akabinde İstiklal Harbimiz ve Şanlı Cumhuriyetimize uzanan meşakkatli bir yol ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana verilen mücadelelerin sonucunda ortaya çıkan büyük güçlü Türkiye. 23 Nisan'a gelirken baktığımızda şunu görüyoruz, boğulmak istenirken, boynundan tuttuğunu yere vuran milli mücadele kahramanları şanlı Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün kahraman Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle topyekün verdiği İstiklal Mücadelesi ile bizi bu günlere getirdi. Bugün Gazi Meclis'in kuruluş yıl dönümü. Gazi Meclis bizi o zor dönemde, zor şartlarda bir araya getiren milli iradenin adı. O milli irade ki savaşı bile yönetme kabiliyetine sahip, topyekün milleti organize eden çok büyük bir organizasyon. O organizasyon neticesinde yok edilmek istenen bir Türk milleti küllerinden yeniden doğarak tarihe şanla şerefle yazılı bir istiklal mücadelesi verdi ve şanlı bir Cumhuriyet kurdu" dedi.

Gümüşhane Kültür Merkezindeki programda Işıl Sema Doğan İlkokulu öğrencilerince şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ile "Memleketim" adlı gösteri sunuldu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika


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