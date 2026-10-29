Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Aydın Doğan Spor Salonu'nda kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Aydın Doğan Spor Salonu'nda kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane\'de Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü Aydın Doğan Spor Salonu\'nda kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Aydın Doğan Spor Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Vali Cevdet Atay'ın katıldığı programda öğrencilerin gösterileri sunuldu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Aydın Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ile birlikte kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesidir. Bundan bir asır önce vatan toprağımızın dört bir yanı işgal altındaydı. Milletimiz, büyük bir yokluk ve imkansızlık içerisinde tarihi bir mücadele verdi. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle milletimiz tek yürek olarak vatanına ve bağımsızlığına sahip çıktı. Büyük fedakarlıklarla bu toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturdu. Bugün bizlere düşen görev, o büyük mücadele ruhunu yaşatmaktır. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumaktır. Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bizler demokrasimize, özgürlüğümüze ve kardeşliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin temel değerlerini her zaman koruyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunulurken, resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Program kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gün boyunca düzenlenen etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İHA
Aydın Doğan Spor SalonuKültür SanatGümüşhaneGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
15:32
Çölün ortasında bir anda çoğaldılar Nereden geldiklerini kimse bilmiyor
Çölün ortasında bir anda çoğaldılar! Nereden geldiklerini kimse bilmiyor
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:43:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Aydın Doğan Spor Salonu'nda kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android