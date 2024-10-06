Gümüşhane'de Gazze İşgali Protesto Edildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Gazze İşgali Protesto Edildi

Gümüşhane\'de Gazze İşgali Protesto Edildi

Gümüşhane'de STK'lar, Gazze işgalinin 1. yıl dönümünde yürüyüş yaparak İsrail'i protesto etti.

06.10.2024 17:42
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GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'de İsrail'in Gazze işgalinin 1'inci yıl dönümünde protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından Gazze işgalinin 1'inci yıl dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Kent merkezinde bulunan Fatih Parkı önünde toplanan kalabalık ellerinde 'Katil ABD Ortadoğu'dan Defol' ve 'Katil İsrail, Filistin'den Defol' yazılı pankartlarla yürüyerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından tüm STK'ler adına basın açıklamasına okuyan AGD Gümüşhane Şube Başkanı Furkan Ustakurt, Gazze işgalinin ve Müslümanlara yapılan zulmün bir an önce sona ermesi gerektiğini söyleyerek, "Batı'yı arkasına alan İsrail, bütün bölgeyi ateşe vermeye başladı. Geçen yıl Gazze'de başlayan vahşet ve soykırım bugün Lübnan ve Yemen'e de sıçramış durumda. Bugün bu meydanda, Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız. Türkiye, uzun zamandır bu uyarıyı yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen haftaki uyarısı bu noktada çok önemli. İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olacaktır. Emperyalist stratejilerle Siyonist İsrail'in arz-ı mevud hedefi birbiriyle örtüşüyor. Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerini, katil rejime yapılan silah yardımlarını başka nasıl açıklayabiliriz? Kirli bir oyunla karşı karşıyayız. Onun için tekrar altını çizmekte fayda var: Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar" dedi.

Basın açıklamasının ardından yapılan duaların ardından grup dağıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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