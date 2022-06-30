Gümüşhane'de "Koruyucu Aile Günü" kutlamaları

Ülke genelinde geçen yıl ilan edilen 30 Haziran Koruyucu Aile Günü, Gümüşhane'de renkli etkinliklerle kutlandı.

24 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen ve tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak kutlanan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü çerçevesinde Gümüşhane'de kortej yürüyüşü ve renkli görüntülerin yer aldığı etkinlikler gerçekleştirildi.

Kutlama programı çerçevesinde ilk olarak Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, protokol üyeleri, koruyucu aileler ve çocukların katılımıyla 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndan Atatürk Parkına kadar Koruyucu Aile Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, İl Müftü Vekili Metin Şener, Belediye Başkanı Ercan Çimen'in günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarının ardından konuşan Vali Taşbilek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yetim ve öksüzü asla yalnız bırakmadığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük sosyal devletlerinden birisi olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, "Her şeyden önce bilmenizi isterim ki Peygamberimiz de yetimdi, bir öksüzdü. Dinimiz de örfümüz de töremiz de bizi yetime ve öksüze bakmaya, sahipsize el ve kucak açmaya yönlendiren bir anlayışa sahip. Devletimizin yetimimize, öksüzümüze bir şekilde annesinden, babasından uzak kalmış evlatlarımıza bakışına gelince o örfi ve dini temeller üzerine, terbiye üzerine inşa ettiği çok büyük bir sosyal devlet anlayışı söz konusu. Ben inanıyorum ve iddia ediyorum ki bu bağlamda dünyanın en büyük sosyal devletlerinden birisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin de bizzat takip ettiği, himayelerine aldığı her noktasını birebir takip ederek bu modelin ülkemizde gelişmesinde, ülkemizde kök salmasında çok değerli, çok kıymetli çabaları var bu nedenle de kendilerine minnet duygularımızı, teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı Gümüşhane'den iletmek istiyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından alanda müzik grubu tarafından çalınan şarkılarla keyifli vakit geçiren çocuklar daha sonra protokol üyeleri ile kendileri için kurulan parkurlarda golf, badminton, topaç çevirme gibi oyunlar oynadı. - GÜMÜŞHANE