Gümüşhane\'de Sevimli Tilki ve Kedi Oynadı

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Gümüşhane'de bir sitenin bahçesini mesken tutan ve mahallelinin 'Boncuk' ismini verdiği sevimli tilki bu kez de kediyle oyun oynarken görüntülendi.

Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde aç kaldığı için site bahçesini mesken tutan 'Boncuk' isimli tilki aynı mahallede bu sefer de bir sokak kedisiyle oyun oynarken görüntülendi. Bir kamu kurumuna ait bahçede karşılaştığı kediye ilk önce tedbirli yaklaşan tilki, daha sonra kediyle oyun oynadı.

O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - GÜMÜŞHANE