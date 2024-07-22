Gümüşhane\'de Tarihi Köprü Sular Altında Kalıyor

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Gümüşhane'de Torul ilçe merkezi ile Köprübaşı Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve Torul Baraj Gölü'nün suyla dolmasıyla birlikte 3 ay kullanılamayan tarihi Torul Köprüsü vatandaşları mağdur ediyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Köprübaşı Mahallesi, ilçe merkezine en yakın mahalle konumunda bulunuyor. İlçe merkezine tarihi Torul Köprüsü ile kısa yoldan ulaşım sağlayan mahalle sakinleri, Torul Baraj Gölü'nün ilkbahar ve yaz aylarında su tutmaya başlaması ile sular altında kalan köprüyü yaklaşık 3 ay boyunca kullanamıyor. Köprünün sular altında kalması nedeniyle araçlarıyla birlikte çevre yolunu kullanan ve bu nedenle yaklaşık 3 kilometre ilçe merkezine uzaklaşan mahalle sakinleri köprüye alternatif yeni bir köprü yapılmasını istiyor. İlçe merkezinin dışında Çamlıca Mahallesi ve birçok köye ulaşım sağlayan yolu da kısaltan köprüye giriş çıkışlar ise barajda su tutulmaya başlamasının ardından kapatılıyor.

"İlçe merkezine ulaşmakta zorluk yaşıyoruz"

Baraj suları nedeniyle tarihi Torul Köprüsü'nün sular altında kalarak 3 ay kullanılamadığını söyleyen Köprübaşı Mahallesi muhtarı Serkan Atasu, "Baraj sahası içerisinde kalan bu köprümüz sular içerisinde kalıyor. Biz de bu sebeple ilçe merkezine ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Tüneli kullanmak zorunda kaldığımız için yol 3 katına çıkıyor. Bunun bir an önce çözümlenmesini istiyoruz. Bu köprü ilkbahar aylarıyla birlikte sular altında kalıyor 3 ay boyunca kapalı kalıyor. Bu köprü tarihi bir köprü, bu bizim için çok değerli bir konu biz bunun onarımının yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Dilekçe yazdık, imza topladık fakat cevap alamadık"

Mevcut sorun ile ilgili yıllar önce yaptıkları başvurulara rağmen herhangi bir çalışma gerçekleştirilmediğini ifade eden Çamlıca Mahallesi muhtarı Metin Şahinöz, "12 sene önce ben burasıyla ilgili dilekçe verdim. Ankara'ya, DSİ'ye. Mahalleli olarak imza topladık verdik ve hiçbir cevap alamadık. Burası tek muhtardı yıllar önce şimdi çift muhtar oldu, mahalleler ayrıldı. Biz buradan Trabzon'a gitmek veya dönmek için Torul'u dolaşmak zorunda kalıyoruz. Köprü 3 ay sular altında kalıyor, burada köprü varken köprüden karşıya geçemiyoruz. Devletin buraya bir el atması lazım, köprüyü yükseltmesi lazım. Yeni bir köprü olması lazım, sürekli sular altında kalıyor 3 ay sürekli sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.

"Köprünün taşınıp korunması gerekiyor"

Köprünün mimari açıdan Mostar Köprüsü'ne benzediğini ve korunması gereken bir tarihi köprü olduğunu söyleyen Turgay Bostan da, "Çamlıca Mahallesi ve Köprübaşı Mahallesi'ni birleştiren bu köprüydü. Çocukluğumuzdan beri tüm mahallenin gençleri olarak bu köprünün etrafında toplanır, eski Trabzon- Erzurum yolu üzerinde meyve satar ve burada yüzerdik. Bu köprü 19. Yüzyılın 2'nci yarısında yapılmış, İpekyolu bağlantısını sağlayan bir köprü. Fakat maalesef bu baraj suyuyla bu köprü sular altında kaldı ve yıkılmaya yüz tuttu. 1'inci Dünya Savaşı'nda Rusların, Ermenilerin yıkmadığı bu köprüyü biz maalesef yanlış planlamayla sular altında bıraktık. Devletimiz bunun üzerine çalışsa tabi ki daha iyi bir çözüm bulabilir ama bence nasıl Mostar Köprüsü onarılıp kurtarıldıysa, bu da onun kadar önemli bir köprü ve mimari açıdan birbirlerine benziyorlar, taşınabilir ve korunabilir" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE