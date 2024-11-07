Gümüşhane'de Zigana Kışa Geçiş Yaptı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Zigana Kışa Geçiş Yaptı

Gümüşhane\'de Zigana Kışa Geçiş Yaptı

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, eksi 13,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk 2. noktası oldu.

07.11.2024 10:36
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Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırlarında bulunan 2 bin 50 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi bir gecede sonbahardan kışa geçerken, ölçülen verilere göre Türkiye'nin en soğuk 2'inci noktası oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı en düşük sıcaklık tablosuna göre Gümüşhane genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyede düştü.

Yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından hava sıcaklıkları il genelinde düşerken 2 bin 50 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinin bulunduğu alan eksi 13,1 derece ile Erzurum Palandöken'den sonra en düşük sıcaklığın kaydedildiği nokta oldu. Bir gece önceye göre hava sıcaklığının 10 dereceye yakın düşmesi nedeniyle çok sayıda çeşme ve su kaynağı da buz tuttu.

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecisi Abdullah Eroğlu, yakın zamanda sonbaharı yaşarken sert bir geçişle kışın geldiğini söyleyerek, ölçülen soğuğu iliklerine kadar hissettiklerini söyledi.

"İliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir soğuk vardı"

Sıcaklık ölçümünün gerçekleştiği salı günü sabah saatlerinde kar yağışının gün boyu sürdüğünü ve gece de sıcaklıkların ani bir şekilde düştüğünü söyleyen Eroğlu, "Dün gün boyu bir kar yağışı vardı dolayısıyla da gece iyi bir ayaz yaşadık. Meteorolojinin verilerine göre de Türkiye'nin en soğuk ikinci noktası seçilmişiz. Daha geçen hafta sonbaharı yaşarken sert bir geçiş yaptık. İliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir soğuk vardı. Artık Zigana'ya kış geldi, bundan sonra yağacak karın zeminin oluşmasında faydası olacak, en kısa sürede de kış sezonumuzu açmayı hedefliyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Zigana Kışa Geçiş Yaptı - Son Dakika

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