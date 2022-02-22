Üye Girişi
Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi - Son Dakika

Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi

22.02.2022 13:41
Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi

Gümüşhane'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere ulaşan kurumlara Erişilebilirlik Belge ve Flamaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Gümüşhane'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere ulaşan kurumlara Erişilebilirlik Belge ve Flamaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda ilk etapta şartları tutan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinin hizmet binaları Erişilebilirlik Belge ve flamalarını aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan'ın katıldığı törende Vali Yardımcısı Mustafa Pala, belge ve flamaları AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak ve SGK İl Müdürü Eyyüp İslamoğlu'na teslim etti.

Burada yaptığı konuşmada erişilebilirliğin herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi anlamına geldiğini kaydeden Vali Yardımcısı Pala, "Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç, bağımsız yaşamın temel şartıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlenmektedir. Bu denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir" dedi.

Erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni bir adım atarak Erişilebilirlik Logosu'nu belirlediğini kaydeden Pala, "Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan Erişilebilirlik Logosu'nun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecek" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi
Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi

YORUMLAR
500
Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi Son Dakika | Bakan Varank: 'Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek' Son Dakika | Bakan Varank: "Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek" Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gümüşhane, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
13:19 İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?
13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz!
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'e saygı albümü: 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını Gülşen okudu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:47:31. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement