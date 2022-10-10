Gümüşhane haber! Gümüşhane'de yılın son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de 2022 yılının son İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Vekili Ali Recai Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Vekili Yerlikaya, şehrin kamu yatırımlarını değerlendirmek, daha önce alınmış olan kararların takibini yapmak, kurumların kendi görev alanlarıyla ilgili yapmış oldukları çalışmaları, projeleri ve yatırımları gözden geçirmek suretiyle kurumlar arasında koordinasyon gerektirecek hususları görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Gümüşhane'de toplam proje tutarı 17 milyar 285 milyon TL olan 222 proje olduğunu ifade eden Yerlikaya, sektörler bazında en fazla yatırım harcamasının 9 milyar 359 milyon TL ile ulaştırma sektöründe olduğunu belirterek, 222 projeden 11 projenin tamamlandığını, 141 projenin devam ettiğini, 41 projenin ihale aşamasında olduğunu dile getirdi.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurumların kurul üyesi bölge ve il müdürleri sunum eşliğinde ilde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi, koordinasyon gerektiren durumları anlattı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, toplam 107 proje yürüttükleri Gümüşhane'de 7 büyük su projesi, 19 gölet çalışması, 16 taşkın kontrol projesi olduğunu belirterek, kente içme suyu sağlayacak Bahçecik İçme Suyu Projesinin 2 aşamalı devam ettiğini, 2,1 kilometrelik derivasyon hattında, arıtma ve iletim hattında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kılıçaslan, 10 yıl önce ihalesi yapılan fakat bir türlü bitirilemeyen Harşit Çayı Islah projesiyle ilgili de 2.kısım ikmal ihalesinin maliyetlerin çok artması nedeniyle tasfiye edildiğini, yeniden ihale etmek için izin istediklerini, aynı proje çerçevesinde 5 yıl önce yapılan fakat yol kotundan yüksek olması nedeniyle açılamayan Jandarma köprüsüyle ilgili proje çalışmalarının tamamlandığını ve imalat hazırlıklarını yapıldığını, kısa süre içerisinde imalatı yapıp köprüyü ulaşıma açacaklarını söyledi.

Kelkit vadisinin 40 yıllık hayali olan Sadak Barajının 2014 yılında su tutmasının ardından başlayan sulama sistemiyle ilgili Kelkit Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Tok'un sorusunu cevaplandıran Kılıçaslan, "Sadak barajının normal şebekesini döşedik. Testle ilgili bir durum var. Kış dönemi gelmeden testleri tamamlamayı hedefliyoruz. Ana hatlara test uygulanıyor sonra yedek hatlara geçilecek" ifadelerini kullandı.

"Yeni Zigana tüneli Nisan ayında açılacak"

Karayolları 10.Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise sunumunda yeni Zigana tünelinin elektromekanik imalatlarının devam ettiğini, 6 kilometrelik kesimde Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt (BSK) çalışmasının tamamlandığını, yıl sonuna kadar tüneldeki BSK çalışmalarını tamamlayıp aydınlatma, havalandırma, otomasyon işlemlerini devam ettirerek Nisan ayı içerisinde trafiğe açılacağını belirterek, tünel bittikten sonra Gümüşhane- Trabzon arasındaki yolun 8 kilometre kısalacağını söyledi. Yeni Zigana tünelinde Türkiye ve Avrupa'da ilk kez uygulanan şaft imalatı yapıldığını aktaran Aşık, sunumunun devamında diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Yolu 16 kilometre kısaltacak Tersun tünelinin uygulama projeleri yapılıyor"

Aşık, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel'in sorusu üzerine İkisu-Şiran arasındaki Tersun Dağı Tünelinin akıbetiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Tersun dağında 4520 metre uzunluğunda bir tünel planlaması yapıldı ve 2020 yılı sonunda onaylandı. Uygulama projeleri çalışmamız var. Detay projeler devam ediyor ve o bölgede 3 kavşak olacak. Mevcut yolu 16 kilometre kısaltan bir proje olacak. Aynı zamanda yatırım programına teklifini de yaptık. Yatırım programına alınması ve uygulama projelerinin onaylanmasına müteakip ihale edilebilecek. Şuanda uygulama projelerinin çalışmaları devam ediyor."

Toplantı diğer kurumların temsilcilerinin sunumu ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GÜMÜŞHANE