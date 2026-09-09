Gümüşhane İkisu\'da Hatice Topuz köyün eski duvarlarını çiçek resimleriyle renklendiriyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı İkisu köyünde yaşayan Hatice Topuz, eski ve hasar görmüş duvarları fırçasıyla çiçeklerle süslüyor. Köylülerin de büyük beğenisini kazanan Topuz'un hedefi, zamanla tüm köyü rengarenk bir görünüme kavuşturmak.

İkisu köyünde yaşayan Hatice Topuz, İşten ayrıldıktan sonra köyüne daha fazla zaman ayırmaya başladı. İlk olarak kendi evinin çevresindeki yıpranmış bölümleri çiçek desenleriyle güzelleştirdi. Çalışmaları beğeni toplayınca komşuları ve akrabaları da kendi evlerinin duvarlarına çiçek çizmesini istemeye başladı. Topuz, şimdi köyün farklı noktalarındaki eski ve hasarlı duvarları renkli çizimleriyle yeniden canlandırıyor. Köydeki eski ve yıpranmış yapıların duvarlarını çiçeklerle renklendirmeye devam eden Hatice Topuz, önümüzdeki dönemde çalışmalarına kuş, arı ve böcek figürlerini de ekleyerek İkisu köyünün her bir noktasını rengarenk hale getirmeyi hedefliyor.

"Bütün köyü rengarenk yapacağım"

Çalışmalarına köydeki eski ve yıpranmış görüntüleri değiştirmek amacıyla başladığını belirten Hatice Topuz, "İşten ayrıldıktan sonra bolca zamanım oldu. Köyümüze çok düşkünüz fakat zamansızlık bizi engelliyordu. Ben de zamanım olunca köye dokunuşları sevdiğimi fark ettim. Geçen sene çiçeklendirdim, çiçek diktim. Fakat su sorunumuz olduğu için çiçekler bahardan sonra kurudu. Ben de bu sefer gördüğüm çirkin yerlere, örneğin duvardaki su lekelerine, kalıcı çiçekler yapmayı tercih ettim. En azından senelerce kalır diye düşündüm. Köyümüzün karşısında Kıran dediğimiz bir yer var. Oraya gidip köyüme baktığım zaman yıkılmış, virane olmuş halini görüyorum. Taşlar, ağaçlar yıkılmış. Büyüklerimiz gittikten sonra gençlerimiz gezmek amacıyla geldi fakat köye el atamadılar. Bu da bende üzüntüye neden oldu. Şimdilik elimden geldiğince köye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İlk başta arkadaşlarım ve ailem benimle dalga geçiyordu. 'Kız, saçmalama, ne yapıyorsun. Deli misin.' diyorlardı. Ben de 'Evet, işim yok' diyordum. İlk çizdiğimde çiçekleri görenler 'Bu nedir.' dediler ama bitmiş halini görünce çok hoşlarına gitti. Önce kendi evimin kenarındaki çeşmenin sararan kısmını boyadım. Ne kadar boyatsam da sararıyordu. Güzel bir çiçek ve desenle o sarılığı kapattık, desen oldu. Derken arkadaşlarım ve akrabalarım da istemeye başladı. Şimdi isteyenlere yapmaya çalışıyorum. Bunu yaparken çok mutlu oluyorum. Kötü bir görüntünün gidip yerine güzel bir şeyin geldiğini görmek benim için çok önemli. Bundan sonra çiçeklerimin altlarına arılar, böcekler ve kuşlar da yapacağım. Bunların hepsi çiçeklerle, böceklerle, kuşlarla canlanacak. Ben köyümü seviyorum. Boş oturmaktansa gelip bir evin duvarını şenlendirmek veya oraya bir resim çizip canlandığını görmek benim için çok daha önemli. Çocukluğum ve gençliğimde resim çizerdim; defterlere, bezlere çizimler yapardım. Ancak 35-40 yıldır elime fırça almamıştım. Şimdi ise sulu boyayla başladım, akrilik boyayla devam ediyorum" dedi.

"Köyümüze güzel bir renk kattı"

Hatice Topuz'un çalışmalarının köyde büyük beğeni topladığını belirten Seyhan Öktem, "Köyümüzün güzelliği için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Kapısının önünden başlayarak aşağı mahalleye doğru çiçekleriyle köyümüze güzel bir renk kattı. Zaten renkli ve güzel bir köyümüz var, kızımız da daha da renklendirdi. Herkes çok seviyor. Daha taleplerimiz de var. Sırayla kendi evinden başladı, aşağı mahalleye doğru hepimizin evini güzelleştirmeye çalışıyor. Ellerine sağlık kızımızın" diye konuştu.

"Gören herkes kendi duvarına da istiyor"

Topuz'un yaptığı resimleri köylülerin kendi evi için de talep ettiğini söyleyen Cevahir Gürler ise "İlk önce burada bir ev yaptı. Bu köyün kızı çünkü Hatice. Evi yaptıktan sonra kapısını, bacasını çok güzel çiçeklerle donattı. Biz de Hatice'ye imrendik. Şimdiye kadar bu köyde hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Daha sonra kendi evinin duvarlarına çiçekler yapmaya başladı. Biz de görünce çok hoşumuza gitti. Çiçekleri tamamen kendi hayalinden çiziyor. Önceden bir şeyden örnek alıp çizmek gibi bir yöntemi yok. Eline kalemini, yağlı boyasını alıyor ve kendiliğinden çiziyor. Gerçekten zeka işi, çok güzel süslüyor duvarlarımızı. Gördükten sonra biz de 'Hatice, bizim duvarlarımıza da yap' dedik. Zaten gören herkes kendi duvarına da yapmasını istiyor. 'Boya parasını verelim, bize de birer çiçek yap' diyoruz. Memnunuz, hem de çok memnunuz. İsteyen çok" ifadelerini kullandı.