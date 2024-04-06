Gümüşhane'nin en büyük köyü Tekke'de genç muhtar seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'nin en büyük köyü Tekke'de genç muhtar seçildi

Gümüşhane\'nin en büyük köyü Tekke\'de genç muhtar seçildi

Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.

06.04.2024 10:36  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan, bir süre önce de mahkeme kararıyla belde olan Tekke Köyü'nde geçici muhtarlık görevine 24 yaşındaki Nurican Alkan seçildi.

Gümüşhane'de daha önce belde iken köy statüsüne düşürülen ve 31 Mart Yerel Seçimlerine köy olarak giren Tekke Köyü'nün yeni muhtarı 24 yaşındaki genç Nurican Alkan oldu. Mahkeme kararıyla tekrar belde olma hakkı kazanan Tekke'de belediye başkanlığı seçimleri için 2 Haziran tarihi belirlenirken, bu tarihe kadar köy muhtarlığını yürütecek olan Alkan projelerini hayata geçirmek için erkenden çalışmalara başladı. Tekke'deki 560 seçmenin 310'unun oyunu alarak Gümüşhane'nin en büyük köyünün en genç muhtarı seçilen Nurican Alkan, muhtarlığın yaşlı mesleği olmaktan çıkıp gençlere bırakılması gerektiğini söyleyerek ise gençlere çağrıda bulundu.

"Muhtarlık artık büyüklerin mesleği olmamalı"

Köylerinde kurdukları genç grupla birlikte muhtarlığa aday olma kararı aldıklarını söyleyen Nurican Alkan "1,5 ay önce muhtarlığa aday olmaya karar verdim. Köyümüzün gençleriyle kurduğumuz bir birliğimiz var, artık genç bir adayımız olsun dediler ve topu da bizim üzerimize attılar. Biz de onları kırmadık ve bu yola çıktık. Seçim sürecinde ev ev dolaştık, projelerimizden bahsettik. Bir genç olarak daha iyi çalışabileceğimizi anlattık, vatandaşımız da sağ olsun 560 seçmenimizden 310 tane oy aldık. 2 tane rakibimiz vardı bir tanesi genç ekip çıkınca ben artık gençlere rakip olmam diyerek çekildi fedakarlık gösterdiler teşekkür ediyoruz onlara. Bence bu artık büyüklerin mesleği olmamalı gençlerin önünün açılması lazım, zihniyetlerin değişmesi lazım. Daha atılgan gençlere bu ülkenin bırakılması lazım. Nüfusumuz 2bin 331, mahkeme kararıyla belde olduk benim önümde 2 buçuk aylık bir süreç var, şu an tek muhtar benim. Bu süreçte tekrar bir belediye başkanı seçimi olacak ve köyümüz 4 mahalleye bölünerek 4 muhtar seçilecek ben bu süreç içerisinde söz verdiğim projelere başladım, yollarımızı yaptırmaya başladık" dedi.

"Muhtarın genç olması çok güzel bir şey"

Genç muhtara tecrübeleriyle destek olacaklarını ifade eden Halit Yılmaz (68), " Türkiye'de artık insanlar yönetimi gençlere bırakıyorlar, siyasi partilere de bakıldığı zaman artık herkes gençleşiyor. Muhtarın da gençleşmesi çok güzel bir şey. Muhtarımız güzel bir çocuk köy olarak bu konuda hiçbir sorunumuz yok. Biz deneyimlerimizle ona destek olmak zorundayız. Kimin muhtar olduğu çok önemli değil ama genç olması bizim için bir gurur artık yönetimi gençlere vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tekke Köyü sakini Süleyman Kaya ise, "Genç muhtar heves etti, ihtiyar heyetinin de hepsi genç. Canla başla işe sarıldılar. Onlar o cesareti gösterdiler bizim de işimiz onlara yardım etmek" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'nin en büyük köyü Tekke'de genç muhtar seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Vatandaşlarla Buluşacak
    27 Mar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Vatandaşlarla Buluşacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.

  • İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
    27 Mar İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı

    31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı
    27 Mar Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı

    Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.

  • Çin Büyükelçiliği, Pakistan'daki terör saldırısında 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
    27 Mar Çin Büyükelçiliği, Pakistan'daki terör saldırısında 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetti

    Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

  • Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti
    27 Mar Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.

  • Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Seçim Ofisinde Destekçileriyle Buluştu
    27 Mar Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Seçim Ofisinde Destekçileriyle Buluştu

    Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.

  • Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı
    27 Mar Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı

    289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.


12:17 İmamoğlu ve CHP’li Belediye Başkanları Anıtkabir’i Ziyaret Etti İmamoğlu ve CHP'li Belediye Başkanları Anıtkabir'i Ziyaret Etti
11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
01:02 Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı
19:08 Kadın muhtar adayından ’sahte aday’ iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
08:56 İstanbul’daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 12:31:03. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'nin en büyük köyü Tekke'de genç muhtar seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement