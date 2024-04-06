Gümüşhane\'nin en büyük köyü Tekke\'de genç muhtar seçildi

Yerel

Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan, bir süre önce de mahkeme kararıyla belde olan Tekke Köyü'nde geçici muhtarlık görevine 24 yaşındaki Nurican Alkan seçildi.

Gümüşhane'de daha önce belde iken köy statüsüne düşürülen ve 31 Mart Yerel Seçimlerine köy olarak giren Tekke Köyü'nün yeni muhtarı 24 yaşındaki genç Nurican Alkan oldu. Mahkeme kararıyla tekrar belde olma hakkı kazanan Tekke'de belediye başkanlığı seçimleri için 2 Haziran tarihi belirlenirken, bu tarihe kadar köy muhtarlığını yürütecek olan Alkan projelerini hayata geçirmek için erkenden çalışmalara başladı. Tekke'deki 560 seçmenin 310'unun oyunu alarak Gümüşhane'nin en büyük köyünün en genç muhtarı seçilen Nurican Alkan, muhtarlığın yaşlı mesleği olmaktan çıkıp gençlere bırakılması gerektiğini söyleyerek ise gençlere çağrıda bulundu.

"Muhtarlık artık büyüklerin mesleği olmamalı"

Köylerinde kurdukları genç grupla birlikte muhtarlığa aday olma kararı aldıklarını söyleyen Nurican Alkan "1,5 ay önce muhtarlığa aday olmaya karar verdim. Köyümüzün gençleriyle kurduğumuz bir birliğimiz var, artık genç bir adayımız olsun dediler ve topu da bizim üzerimize attılar. Biz de onları kırmadık ve bu yola çıktık. Seçim sürecinde ev ev dolaştık, projelerimizden bahsettik. Bir genç olarak daha iyi çalışabileceğimizi anlattık, vatandaşımız da sağ olsun 560 seçmenimizden 310 tane oy aldık. 2 tane rakibimiz vardı bir tanesi genç ekip çıkınca ben artık gençlere rakip olmam diyerek çekildi fedakarlık gösterdiler teşekkür ediyoruz onlara. Bence bu artık büyüklerin mesleği olmamalı gençlerin önünün açılması lazım, zihniyetlerin değişmesi lazım. Daha atılgan gençlere bu ülkenin bırakılması lazım. Nüfusumuz 2bin 331, mahkeme kararıyla belde olduk benim önümde 2 buçuk aylık bir süreç var, şu an tek muhtar benim. Bu süreçte tekrar bir belediye başkanı seçimi olacak ve köyümüz 4 mahalleye bölünerek 4 muhtar seçilecek ben bu süreç içerisinde söz verdiğim projelere başladım, yollarımızı yaptırmaya başladık" dedi.

"Muhtarın genç olması çok güzel bir şey"

Genç muhtara tecrübeleriyle destek olacaklarını ifade eden Halit Yılmaz (68), " Türkiye'de artık insanlar yönetimi gençlere bırakıyorlar, siyasi partilere de bakıldığı zaman artık herkes gençleşiyor. Muhtarın da gençleşmesi çok güzel bir şey. Muhtarımız güzel bir çocuk köy olarak bu konuda hiçbir sorunumuz yok. Biz deneyimlerimizle ona destek olmak zorundayız. Kimin muhtar olduğu çok önemli değil ama genç olması bizim için bir gurur artık yönetimi gençlere vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tekke Köyü sakini Süleyman Kaya ise, "Genç muhtar heves etti, ihtiyar heyetinin de hepsi genç. Canla başla işe sarıldılar. Onlar o cesareti gösterdiler bizim de işimiz onlara yardım etmek" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE