Gümüşhane'nin Kurtuluşu Kutlandı

15.02.2026 22:12  Güncelleme: 22:17
Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen tören ve kar festivali etkinlikleriyle kutlandı.

Kurtuluş günü etkinlikleri Hükümet Konağı önündeki Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, 15 Şubat 1918'in Gümüşhane'nin hürriyetine kavuştuğu gün olduğunu vurguladı. Törende protokol üyelerine Türk bayrağı, kurtarılmış vatan toprağı ve şehrin anahtarı takdim edilirken, dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Anıt önündeki programın ardından Gümüşhane Belediyesi tarafından Kent Ormanı'nda düzenlenen kar festivalinde kızak ve kayak etkinlikleri yapılarak, çocuklar için çeşitli gösteriler düzenlendi. Konserler ve yarışmalarla devam eden festival, renkli görüntülere sahne oldu.

"Kar festivalinde bolca eğlendik"

Gümüşhane'nin kurtuluşunun yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte çok eğlendiklerini dile getiren Burak Soydaş, "Bugün 15 Şubat, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümü. Aynı zamanda Kent Ormanı'nda belediye tarafından düzenlenen kar festivali var. Ortam oldukça güzel, vatandaşlar oldukça eğleniyor. Kızak, kayak, atlı etkinlikler ve birçok sosyal aktivite var. Herkese bol eğlenceler diliyoruz" dedi.

Nazar Taş ise, "İlk önce sucuk ekmek yedik. Ardından göletin yanında fotoğraf çektik. Müzik eşliğinde halay çektik. Gerçekten güzel bir ortam vardı. Biz bayağı eğlendik" diye konuştu.

"Hava soğuk olsa da ortam çok güzel"

İlayda Zeynep Topal da, "Biraz zorlu bir yoldan geldik ama hava soğuk olmasına rağmen ortam çok sıcaktı. Belediye başkanı ve valinin de katıldığını gördük. Çeşitli oyunlar oynadık. Gayet eğlenceli geçti. Üniversite ortamında olduğum için genelde öğrencilerle vakit geçiriyorum. Bugün ise Gümüşhane'de yaşayan insanları daha yakından görme fırsatı buldum. İnsanlar samimi ve sıcak. Güzel bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gümüşhane, Tören, Yerel, Son Dakika

