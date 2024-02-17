Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Şiran ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, geleneksel hale getirdiği köy ziyaretleri kapsamında bu hafta Şiran ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaretlerde gençleri köyde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.
Her hafta bir gününü köy ziyaretlerine ayıran Vali Tanrısever, Şiran ilçesinde gerçekleştirdiği ve gece yarısına kadar devam eden programı kapsamında ilk olarak Yukarı Kulaca köyüne geldi. Burada köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Tanrısever, vatandaşların tarım, turizm, ulaşım, iletişim ve diğer konularla ilgili talep ve sorunlarını dinledi.
Daha sonra Selimiye köyüne geçen Vali Tanrısever, köylülerin talep ve şikayetlerini dinleyerek beraberindeki ilçe Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ve kurum yetkililerine çözülmesi için talimat verdi ve konuların takipçisi olacağını söyledi.
Vali Tanrısever ve beraberindeki heyet daha sonra 2007 yılında şehit olan Piyade Er İrfan Celepci'nin kabrini ziyaret ettikten sonra babası Osman ve annesi Esme Celepci'yi Selimiye Köyündeki evlerinde ziyaret ederek dua edip Türk Bayrağı hediye etti.
Buradan Yeniköy köyüne giden Vali Tanrısever, ilk olarak 2017 yılında köyün geçmiş kültürünü yansıtmak için yıllar önce köy sakinlerinin kullandığı aletlerinin yer aldığı müzede incelemelerde bulundu. Daha sonra Yeniköy ve civar köylerin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Tanrısever, vatandaşların başta iletişim olmak üzere altyapıya dair diğer taleplerini aldı.
Program kapsamında son olarak Seydibaba köyüne giden Vali Tanrısever, eski okul binasında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra akşam geç saatlerde ziyaret programını tamamladı.
"Özellikle genç nüfusu köylerimizde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tanrısever, "İlimize bağlı köylerin ziyaret programlarımız devam ediyor. Bugün Şiran ilçemizin Yukarı Kulaca, Selimiye, Yeniköy ve Seydibaba köylerimizi ziyaretleri ettik, köylülerimizle beraber olduk, dertlerini ve sıkıntılarını bizzat köylerinde kendilerinden dinleme fırsatı bulduk. Genelde alt yapıya dair sıkıntı ve sorunlarımız var. Devletimizin bize verdiği imkanlar çerçevesinde köylerimizin, vatandaşlarımızın bütün sorunlarını çözerek, köylerimizi kalabalıklaştırmak daha yaşanılabilir yerler haline getirip özellikle genç nüfusu köylerimizde tutmak için elimizden gelen her şeyi, Kaymakamlıklarımızla, İl Genel Meclisi üyelerimizle, vatandaşlarımızla birlikte yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi. - GÜMÜŞHANE
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