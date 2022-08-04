Vali Taşbilek'ten 11 köye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Taşbilek'ten 11 köye ziyaret

04.08.2022 22:14
Vali Taşbilek'ten 11 köye ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için sürdürdüğü koy ziyaretleri çerçevesinde 11 köyü ziyaret etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için sürdürdüğü koy ziyaretleri çerçevesinde 11 köyü ziyaret etti.

Vali Taşbilek, merkeze bağlı Yitirmez, Dölek, Erdemler, Ballıca, Kaletaş, Söğütağıl, Akpınar, Pehlivantaşı,Geçit, Süle, Kale köylerine ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyetle köylerde süren ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Taşbilek, köylerde gördüğü çocuklarla sohbet edip oyuncak hediye etti.

Ziyaretlerin devam edeceğini dile getiren Vali Taşbilek, Gümüşhane Valiliği olarak üzerlerine düşen bütün hususları yerine getireceklerini söyledi.

Ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Taşbilek, "Köylerimizi, değerli vatandaşlarımızı ziyaret etmek hem de yaptığımız çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarımızla hasbihal etmek amacıyla köylerimizi ziyaret ediyoruz. Buradaki amacımız devletimizin hizmet sunmakla mükellef olduğu değerli vatandaşlarımızı yerinde görüp eksiklerini, sıkıntıları, mağduriyetleri her konuda bize düşen her ne ise onu tespit edip sorunları yerinde çözebilmek. Bizi gittiğimiz her köyde misafir eden başta muhtarlarımız olmak üzere değerli vatandaşlarımız olmak üzere teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

YORUMLAR
500
Kelkit'te muharrem ayı iftar programı düzenlendi Kelkit'te muharrem ayı iftar programı düzenlendi Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, mezun olduğu liseye kütüphane yaptırdı Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, mezun olduğu liseye kütüphane yaptırdı
Kaynak: İHA

Gümüşhane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Taşbilek'ten 11 köye ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
21:39 Galatasaray başarılı orta saha Lucas Torreira transferinde sona geldi! Sözleşme detayları görüşülüyor
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 22:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Taşbilek'ten 11 köye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement