Gümüşhane Valisi Sarıçiçek Köy Odaları\'nı ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Sarıçiçek köyünde yaklaşık 150 yıllık tarihiyle büyük ilgi gören tarihi Sarıçiçek Köy Odaları'nı ziyaret etti, turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.
Köy ziyaretleri kapsamında Gümüşhane'nin merkeze bağlı 2 bin 80 metre yükseklikteki Sarıçiçek köyüne giden Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 150 yıllık tarihi Sarıçiçek Köy Odaları'nda incelemelerde bulundu. Kündekari işlemeleriyle Türk mimarisinin örneklerini sergileyen köy odalarının korunarak bugüne taşındığını ifade eden Vali Tanrısever, halk sanatının ve ağaç oymacılığının tüm zarafetini günümüze taşıyan birer şaheser olarak nitelendirilen köy odalarının turizm potansiyelinin arttırılması için çalışma yapılacağını söyledi.
"Sadece Gümüşhane'nin değil Türkiye'nin bir değeri haline getirmeye çalışacağız
Yapıların orijinalliğini koruduğunun altını çizen Vali Tanrısever, "Yaklaşık 150 yıl öncesine tarihlenen Sarıçiçek köy odalarındayız. Geçmişte buradaki ağaların gelen misafirlerini ağırlamak, gelen misafirlerinin güzelce konaklamalarını sağladıkları köy odaları aradan geçen 150 seneye rağmen çok güzel ahşap oymaları, orijinalliğini koruyan yapısıyla gelen misafirlerin hayranlığını kazanıyor. Biz bu köy adalarını nasıl ayakta tutarız, bu odaları ilimiz ve bölge turizmine nasıl kazandırırız mücadelesi içerisinde olacağız. Ufak tefek mülkiyetle ilgili sıkıntılar var. Ümit ediyorum vatandaşlarla beraber bir orta yol bulunup Sarıçiçek Köy Odaları sadece Gümüşhane için değil Türkiye'nin bir değeri haline getirmeye çalışacağız" dedi.
"Daha çok ziyaretçi gelmesini istiyoruz"
Köy halkı olarak tarihi odaların korunması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Sarıçiçek Köyü Muhtarı Salim Gündüz, "Sarıçiçek Köy Odaları 150 yıllık tarihe sahip odalar. Bu odalar tamamen misafir ağırlamaya dayalı yapılmış odalar. Şaban ve Hacı Ömer Ağa tarafından yapılmıştır. Burada tamamen ahşap oymacılık kullanılmıştır. Uzun yıllardır ayakta duruyor ve biz de bunu muhafaza etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün sayın valimizle de görüştük bununla ilgili çalışmalar olacak. Geçen sene burayı 5 binin üzerinde ziyaret etti, biz bunun 10-15 binlere ulaşmasını istiyoruz. Ben daha çok misafir bekliyorum, hizmet bizden ziyaret sizden" diye konuştu.
Ziyaretler kapsamında Söğütağıl ve Yayladere köylerini de ziyaret eden Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, burada vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi. - GÜMÜŞHANE
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