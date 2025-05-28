Gümüşyaka Gece Pazarı Modern Sosyal Yaşam Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşyaka Gece Pazarı Modern Sosyal Yaşam Merkezine Dönüşüyor

Gümüşyaka Gece Pazarı Modern Sosyal Yaşam Merkezine Dönüşüyor
28.05.2025 09:32  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi, Gümüşyaka Mahallesi'ndeki gece pazarını modern bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor. Projeyle birlikte sosyal tesis, kafe ve plaj alanı eklenecek, yerel halkın ürünleri doğrudan tüketicilere ulaşacak.

Silivri' de bulunan Gümüşyaka Gece Pazarı alanı modern bir sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yapılan çalışmaları yerin de inceledi.

Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle, Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan gece pazarı alanı modern bir sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor. Yeni düzenleme çerçevesinde bölgeye sosyal tesis, kafe ve plaj alanı da kazandırılarak mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek çok yönlü bir sosyal alan oluşturulacak.

Yaklaşık 15 bin metrekare açık alan üzerine kurulan pazar yeri, yerel halkın kendi ürettiği ürünlerini, el emeğiyle hazırladığı yiyecekleri, zanaat ürünlerini ve her türlü ihtiyacını doğrudan tüketiciyle buluşturmasına imkan sağlayacak. Hem mahalle sakinlerine hem de yaz aylarında bölgeye gelen ziyaretçilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunacak.

Çalışmaları yerinde denetleyen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, projenin detaylarını paylaştı. Başkan Balcıoğlu, "Gümüşyaka Mahallemizdeki gece pazarını tamamen yenileyerek vatandaşlarımıza yakışan modern ve işlevsel bir sosyal alan kazandırıyoruz. Yeni düzenleme ile birlikte sosyal tesis, kafe ve plaj alanını da kapsayan bu proje, mahallemize büyük bir değer katacak. Mahallemize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Gümüşyaka, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşyaka Gece Pazarı Modern Sosyal Yaşam Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram müjdesi gibi İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek Bayram müjdesi gibi! İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Hepsinin kaderi aynı oldu Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip davasında karar Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar
Yeni maceraya atılıyor Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı
15 yaşındaki çocuk çobanı vurdu tüfeği almaya çalışan kendi babası da yaralandı 15 yaşındaki çocuk çobanı vurdu; tüfeği almaya çalışan kendi babası da yaralandı
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

10:17
Görüntüleri ortaya çıktı Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
08:08
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
07:22
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
15:11
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
15:03
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt
Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:53
Galatasaray’ın yeni kaptanı belli oldu
Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu
14:49
Bakanlığı harekete geçiren ihbar Satışı resmen yasaklandı
Bakanlığı harekete geçiren ihbar! Satışı resmen yasaklandı
14:43
Bahar’ın başrolü diziden ayrılıyor
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
14:41
İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi
İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 10:46:09. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşyaka Gece Pazarı Modern Sosyal Yaşam Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.