Gümüşyaka Gece Pazarı Modern Sosyal Yaşam Merkezine Dönüşüyor

Silivri' de bulunan Gümüşyaka Gece Pazarı alanı modern bir sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yapılan çalışmaları yerin de inceledi.

Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle, Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan gece pazarı alanı modern bir sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor. Yeni düzenleme çerçevesinde bölgeye sosyal tesis, kafe ve plaj alanı da kazandırılarak mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek çok yönlü bir sosyal alan oluşturulacak.

Yaklaşık 15 bin metrekare açık alan üzerine kurulan pazar yeri, yerel halkın kendi ürettiği ürünlerini, el emeğiyle hazırladığı yiyecekleri, zanaat ürünlerini ve her türlü ihtiyacını doğrudan tüketiciyle buluşturmasına imkan sağlayacak. Hem mahalle sakinlerine hem de yaz aylarında bölgeye gelen ziyaretçilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunacak.

Çalışmaları yerinde denetleyen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, projenin detaylarını paylaştı. Başkan Balcıoğlu, "Gümüşyaka Mahallemizdeki gece pazarını tamamen yenileyerek vatandaşlarımıza yakışan modern ve işlevsel bir sosyal alan kazandırıyoruz. Yeni düzenleme ile birlikte sosyal tesis, kafe ve plaj alanını da kapsayan bu proje, mahallemize büyük bir değer katacak. Mahallemize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL