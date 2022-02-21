Üye Girişi
Güneşi fırsat bilen sahile akın etti - Son Dakika

Güneşi fırsat bilen sahile akın etti

21.02.2022 18:01
Güneşi fırsat bilen sahile akın etti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da özlem duydukları güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da özlem duydukları güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi.

Vatandaşlar kış mevsiminde soğuk geçen hava şartlarından ötürü daha çok evlerde vakit geçirdi. Bugün güneşli bir gün yaşanması evlerde bunalan vatandaşların açık havaya yeniden adım atmasını sağladı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi. Çocuklarını ve torunlarını yanlarına alarak dışarı çıkanlar park ve bahçeleri doldurdu. Bazısı sahil boyunca yürümeyi tercih ederken bazısı paten, bisiklet ve kaykay gibi sporlar yaptı. Bol bol fotoğraf çekilindi. Vatandaşlar Şubat ayında güneşli bir gün geçirmenin tadını çıkardı. - SAMSUN

Güneşi fırsat bilen sahile akın etti
Güneşi fırsat bilen sahile akın etti

YORUMLAR
500
Güneşi fırsat bilen sahile akın etti Güneşi fırsat bilen sahile akın etti Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı Son dakika: Dereye uçan otomobildeki baba ve oğlu, insan zinciriyle ambulansa taşındı Son dakika: Dereye uçan otomobildeki baba ve oğlu, insan zinciriyle ambulansa taşındı

Güneşli, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneşi fırsat bilen sahile akın etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:38 İdam cezasından kurtulduğunu öğrenince deliler gibi sevinen adam, kalp krizinden hayatını kaybetti!
17:36 Mustafa Sarıgül, TikTok videosuyla tekrar gündem oldu! Fahiş fiyata sinirlenip, tüpü tokatlıyor
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 18:14:04. #1.11#
SON DAKİKA: Güneşi fırsat bilen sahile akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement