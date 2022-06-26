Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti

26.06.2022 20:15

- Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara akın etti.

- Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara akın etti.

İlçenin en önemli dinlenme alanı olan Güngör Mahallesi'nde yer alan millet bahçesi, hafta sonu dolup taştı. Parka gelen vatandaşlar, uzun süren kış mevsiminin ardından günün keyfini çıkarttı. Büyükler parkta piknik yaparken, çocuklar ise onlar için ayrılan yerde oynamanın keyfini çıkarttı.

Servet Kürşat Akkurt isimli vatandaş, coğrafi koşullardan dolayı 6 ayın kış olarak geçtiğini belirterek, "Bizde havalar yeni ısınıyor. Bugün millet bahçesine her yerden vatandaş ve çocuklar akın etmiş durumda. Büyükler piknik yaparken, çocuklar doyasıya eğleniyor ve günün keyfini çıkartıyor" dedi.

Ailece parka geldiklerini belirten İsmail Evin ise "Havalar artık ısındı, evde durmak zor oluyor. Ailece parka geldik. Çocuklar parkta oynuyor. Yani güzel bir gün, herkes burada dinleniyor. İnşallah daha güzel günler gelir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına Kerem Öztunç seçildi Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına Kerem Öztunç seçildi Yüksekova'da araçlar çamura büründü, görüş mesafesi düştü Yüksekova'da araçlar çamura büründü, görüş mesafesi düştü
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güneşli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 20:22:47. #1.13#
SON DAKİKA: Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement