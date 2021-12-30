Güneşli havayı gören Eskişehirliler soluğu sokakta aldı - Son Dakika

Eskişehir'de bir süredir sıfır derenin altında seyreden hava sıcaklıkları yerini güneşli ve sıcak havalara bıraktığını gören Eskişehirliler soluğu dışarıda aldı.

Eskişehir'de dondurucu soğukların ardından gelen güneşli havalar, vatandaşın dışarıda yoğunluk oluşturmasına sebep oldu. Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden artmasıyla vatandaşlar dışarıda daha rahat vakit geçirip, bankları ve oturma alanlarını doldurdu. - ESKİŞEHİR