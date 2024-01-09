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Güney Kore, 2027 yılına kadar köpek ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti - Son Dakika
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Güney Kore, 2027 yılına kadar köpek ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti

Güney Kore parlamentosu, köpek eti ticaretinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını 208 evet oyu ile kabul etti. Yasayla birlikte köpeklerin kesilmesi, etinin satılması, dağıtımı, tüketimi ve yetiştirilmesi de yasaklandı. Suçlular hapis cezasının yanı sıra para cezasına çarptırılacak. Yasa, çiftçilere ve restoran sahiplerine alternatif gelir ve istihdam sağlamaları için üç yıl süre tanıyor.

Güney Kore, 2027 yılına kadar köpek ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti
09.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:10
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Güney Kore, 2027 yılına kadar köpek ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Güney Kore parlamentosu köpek eti ticaretinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı. Parlamentoda yapılan oylamada 2027 yılına kadar köpeklerin kesilmesi ve etinin satılmasını yasaklayan yasa tasarısı 208 evet oyu ile kabul edildi. Yasayla, köpek eti dağıtımı ya da satışının yanı sıra tüketmek için köpek beslemek ya da kesmek de yasaklandı. Köpekleri kesenler 3, eti için köpek yetiştirenler veya köpek eti satanlar ise en fazla 2 yıl hapis cezası alabilecek. Suçlu bununlar hapis cezasının yanı sıra 30 milyon won (22 bin 800 dolar) para cezasına çarptırılacak.

Üç yıl içinde yürürlüğe girecek yasa ile çiftçiler ile restoran sahiplerine alternatif gelir ve istihdam sağlamaları için zaman tanınacak. Hükümet, köpek eti yetiştiricilerine de destek sözü verirken kasap ve restoranlar da işletmelerini kapatmak zorunda kalacak.

İstatistiklere göre Güney Kore'de 2023 yılında köpek eti satışı yapan bin 600 restoran ve bin 150 köpek çiftliği bulunuyor.

Ülkede önceki hükümetler köpek eti ticaretini yasaklama girişimlerinde bulunmuş ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeo ve eşi Kim Keon, köpeklere olan bağlılıkları ile tanınıyor. Çiftin 6 köpeği bulunuyor. - SEUL

Kaynak: İHA
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