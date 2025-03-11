Güney Kore'de Savaş Uçağı Skandalı: 2 Komutan Görevden Alındı

Güney Kore Hava Kuvvetleri, 2 savaş uçağının yanlışlıkla bir yerleşim bölgesini bombalamasının ardından 2 üst düzey komutanın "ihmal" ve "yetersiz denetim" suçlamasıyla görevden alındığını açıkladı.

Güney Kore ordusuna ait 2 KF-16 savaş uçağının tatbikat sırasında yanlışlıkla bir yerleşim bölgesini bombalaması, orduda depreme yol açtı. Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 2 üst düzey komutanının "ihmal" ve "yetersiz denetim" suçlamasıyla görevine son verildiği belirtilerek, "Albay rütbesindeki bir grup komutanı ile yarbay rütbesindeki bir filo komutanı yönetmeliklere uymadıklarının tespit edilmesi üzerine görevden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kazaya karışan pilotların uçuş görevine devam edecek yeterlilikte olup olmadıklarını değerlendirmek üzere gelecek hafta bir toplantı yapılacağı kaydedildi.

Savaş uçakları yanlışlıkla yerleşim bölgesini hedef almıştı

Güney Kore ordusuna ait 2 adet KF-16 savaş uçağı ABD ile yapılan ortak bir tatbikat sırasında Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakmıştı. Skandal kaza sonucu en az 29 kişi yaralanırken, birçok bina hasar görmüştü.

Ön soruşturma ihmalleri ortaya çıkarmıştı

Kaza ile ilgili yapılan ön soruşturmada olaya pilot hatasının yol açtığı tespit edilirken, "İlk uçağın pilotunun görev süresince hedefe yönelik 3 çifte kontrol gerçekleştirmesi gerekirken, bunu yapmadığı belirlendi" ifadeleri kullanılmıştı. Uçuştan önce gerçekleştirilen teyit prosedürlerine de uymadığı kaydedilen pilotun, olay anında koordinatlardaki yanlışlığı fark ettiği belirtilerek, "Buna rağmen, verilen zamana yetişebilmek için koordinatları doğrulamadan bombalamaya devam ettiği belirlendi" denilmişti. Ayrıca, üstleri tarafından pilota verilen bazı talimatların da yetersiz olduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. - SEUL