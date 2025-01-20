Güney Kore, Füze Savunma Sistemi Geliştiriyor - Son Dakika
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Güney Kore, Füze Savunma Sistemi Geliştiriyor

Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı yerli bir füze savunma sistemi geliştiriyor.

20.01.2025 09:41
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Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Kuzey Kore tehdidine karşı İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bir yerli füze savunma sisteminin geliştirilmeye başlandığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore'den yeni bir savunma hamlesi geldi. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi'nden (DAPA) yapılan açıklamada, İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bir yerli füze savunma sisteminin geliştirilmeye başlandığı bildirildi. Pyongyang'ın saldırılarını önlemeyi amaçlayan Alçak İrtifa Füze Savunma Sistemi (LAMD) için 2028'e kadar 479,8 milyar won (Yaklaşık 329 milyon dolar) harcanacağı belirtilen açıklamada, projeye devlete ait Savunma Geliştirme Ajansı'nın (ADD) yanı sıra LIG Nex1, Hanwha Aerospace ve Hanwha Systems gibi savunma şirketlerinin destek vereceği aktarıldı. LAMD'in, kullanıma girdiğinde önemli askeri tesislerin Kuzey Kore tehdidine karşı savunulmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Kuzey Kore sınıra 250 füze rampası konuşlandırmıştı

Kuzey Kore, geçtiğimiz Ağustos ayında 250 yeni tip taktik balistik füze rampasının sınır bölgesindeki askeri birliklere konuşlandırıldığını açıklamıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, gelişmeyi "ülkenin prestijini önemli ölçüde arttıran bir başka kararlı adım" olarak nitelendirerek silah sistemlerinin ülkesinin egemenliğini ve barışı savunma görevini layıkıyla yerine getireceğini söylemişti. Kuzey Kore'nin adımının başkent Seul bölgesi için güvenlik riski oluşturduğu yorumları yapılmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güney Kore, Füze Savunma Sistemi Geliştiriyor - Son Dakika

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