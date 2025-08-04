Güney Kore Propaganda Hoparlörlerini Kaldırıyor

Güney Kore ordusu Kuzey Kore sınırında bulunan propaganda hoparlörlerini kaldırmaya başladı.

Güney Kore'den Kuzey Kore ile yaşanan askeri gerilimi azaltmaya çalışıyor. Güney Kore ordusunun Kuzey Kore sınırında bulunan propaganda hoparlörlerini kaldırmaya başladığı bildirildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçladığı belirtilerek, "Bu, ordumuzun teyakkuzda olma durumunu etkilemeden Koreler arası gerilimi hafifletebilecek pratik bir önlemdir" denildi.

Güney Kore, hoparlörlü propaganda yayınlarına başlamıştı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2016 yılında yaptığı 4'üncü nükleer denemenin ardından sınır bölgelerine dev hoparlörler kurarak Kuzey Korelileri etkilemeye yönelik aralıklı propaganda yayınları yapmaya başlamıştı. Seul yönetimi, Pyongyang'ın sınırdan çöp taşıyan balonlar göndermesine tepki olarak, 6 yıl aradan sonra ilk kez geçen yılın Haziran ayında hoparlörlü propaganda yayınlarına yeniden başlamıştı. Kuzey Kore'nin misilleme olarak Güney Kore'ye daha fazla çöp taşıyan balon göndermesi iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı. 4 Haziran'da göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, 11 Haziran'da Kuzey Kore sınırında yapılan propaganda yayınlarını askıya alma talimatı vermişti. - SEUL