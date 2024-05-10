Güney Kore, Sarı Deniz'de savunma tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Sarı Deniz'de savunma tatbikatı gerçekleştirdi

Güney Kore ordusu, Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde 3 günlük bir savunma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı unsurlar yer aldı ve gerçek atış denemeleri yapıldı. Bu hamle, Kuzey Kore'nin nükleer saldırı tehditlerine karşı bir gözdağı olarak yorumlandı.

10.05.2024 10:00
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Güney Kore ordusunun Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde 3 günlük bir savunma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Seul'den Pyongyang'a gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde 3 günlük bir savunma tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı unsurların yer aldığı tatbikatın ordunun ortak savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediği aktarılırken, tatbikatta UH-60 ve CH-47 tipi helikopterler, F-15K ve KF-16 savaş uçakları ve farklı büyüklükteki savaş gemilerinin yer aldığı belirtildi. Gerçek atış denemelerinin yapıldığı tatbikatta ayrıca terörle mücadele operasyonlarının sahnelendiği kaydedildi.

Kim nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu

Kuzey Kore, geçtiğimiz Ocak ayında Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırı olan Kuzey Sınır Çizgisi'nin (NLL) kuzeyindeki tampon bölgeye yüzlerce topçu atışı gerçekleştirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un düşmanlarının savaş başlatması halinde nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm askeri güçlerini seferber edeceklerini belirterek, "Güney Kore topraklarımızı, hava sahamızı veya karasularımızı 0.001 milimetre dahi ihlal ederse, bunu savaşa yönelik provokasyon olarak kabul ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Kim, böyle bir durumda ülkesinin Kuzey Sınır Çizgisi'ni tanımayacağını söylemişti. Güney Kore'nin son tatbikatı bu nedenle Kuzey Kore'ye gözdağı olarak yorumlandı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güney Kore, Sarı Deniz'de savunma tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

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