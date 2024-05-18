Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 19 Mayıs\'ı kutladı

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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bir mesaj yayımlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs 1919'un, milletimin esarete, teslimiyete ve mandaya "Hayır" diyerek bağımsızlık mücadelesini başlattığı tarih olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde millet olarak yaktığımız bağımsızlık meşalesinin yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Kaplan, mesajında, "Tarihin her döneminde hür ve bağımsız yaşamış olan milletimiz, vatanına, istiklaline, milli ve manevi değerlerine uzanan tehditlere karşı canı pahasına da olsa hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan topraklarının düşmandan temizlenmesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan meşale dalga dalga tüm Anadolu'yu aydınlatmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yedi düvele karşı büyük bir zafer kazanılmıştır. İstiklal mücadelemizin en önemli kilometre taşlarından birisi olan 19 Mayıs'ın, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Genç nesillerin bu bilinçle hareket ederek, Cumhuriyetimizi daha ileri noktalara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP