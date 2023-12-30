Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni yıl sebebiyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni yıl sebebiyle yayımladığı mesajında, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyor, umut ve beklentilerimizle yeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılına veda ederken geriye dönüp baktığımızda mücadelelerle, zorluklarla dolu bir yıl geçirdiğimizi görüyorum. 6 Şubat depreminin ardından bölge olarak gerçekten zor bir süreçten geçtik. Dilerim bir daha böyle bir felaketle karşılaşmayız. Tüm bu zorluklara rağmen hep birlikte ayağa kalkmaya çalıştık. Her zaman söylüyorum ve yine belirtmeliyim ki bu bölgenin birlikteliği herkese örnek olmuştur. İnanıyorum ki yeni yılda da aynı kararlılık ve azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem bölge insanımızın hem de ihracatçılarımızın her şartlarda destekçisi olacağız ve ülkemizi hep birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2024 yılından beklentisinin yüksek olduğunu dile getiren Kileci, "Yeni yılda da huzura ve başarıya olan inancımızı tazeleyerek, hedeflerimize ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün gayretimizle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ben 2024 yılının bize, ülkemize, bölgemize, ihracatımıza iyi geleceğine inanıyorum. Yeni yılın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve sağlık getirmesini dilerim" dedi. - GAZİANTEP