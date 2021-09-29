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Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de - Son Dakika

Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de

29.09.2021 12:41

Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de Fuarda 28 yazar ve ünlü isim kitap dostları ile buluşacak Sanayi ve gastronomi şehri Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu'nun En Kapsamlı Kitap Fuarı kapılarını kitap severlere açıyor.

Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de

Fuarda 28 yazar ve ünlü isim kitap dostları ile buluşacak

GAZİANTEP - Sanayi ve gastronomi şehri Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu'nun En Kapsamlı Kitap Fuarı kapılarını kitap severlere açıyor. Fuarda 105 yayınevinin 28 seçkin yazarı kitap dostlarıyla buluşacak.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki kitap fuarında kitap dostları on binlerce kitabı, sevdiği yazarlardan imzalı olarak temin etme fırsatı bulurken aynı zamanda da Şahinbey Belediyesi tarafından verilecek hediye çekleri ile ücretsiz kitap alma fırsatını bulabilecek. Gaziantep Şahinbey'de düzenlenecek Kitap Fuarına civar illerden de kitap severlerin gelmesi beklenirken fuarın önemli yazarlarından Hayati İnanç, Pelin Çift, İlber Ortaylı, Nedim Şener, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 yazar ve ünlü ismi imza günü ve söyleşileri yer alacak.

Fuara davet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kitap Günleri Fuarına tüm kitap dostlarını davet ederek, "2-10 Ekim tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde 'Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" temasıyla başlıyoruz. Kitapların büyülü dünyasında kaybolacağımız muhteşem bir kitap festivalinin hazırlıklarını tamamladık. Şahinbey Kitap Günleri Fuarına tüm kitap severleri davet ediyorum" dedi.

Öğrencilerle birlikte katılacaklar

Emine Konukoğlu Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gülümser Tumay, büyük bir organizasyonda yazarlarla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek "Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarına öğrencilerimle birlikte katılacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Aynı zamanda öğrencilerimizin yazarlarla buluşacak olması çok daha heyecan verici. Tüm öğretmen arkadaşlarımı, öğrencilerimizi ve kıymetli velilerimizi kitap fuarına davet ediyorum" dedi.

Heyecanlandıran fuar

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek olan kitap fuarının heyecanını yaşayacak olan öğrenciler "Güneydoğu Anadolu'nun en kapsamlı kitap fuarının şehrimizde yapılacak olması bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Okuduğumuz kitapların yazarlarıyla bir araya gelerek, onlarla sohbet edeceğiz. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye'sine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de
Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de
Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de
Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de - Son Dakika
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