Güngören Belediyesi 'Güngören Yanında' Mobil Uygulamasını Tanıttı - Son Dakika
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Güngören Belediyesi 'Güngören Yanında' Mobil Uygulamasını Tanıttı

Güngören Belediyesi \'Güngören Yanında\' Mobil Uygulamasını Tanıttı

Güngören Belediyesi, vatandaşlarının hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Güngören Yanında' mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama, etkinlik ve kurslara hızlı kayıt imkanı sunuyor.

04.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:13
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Güngören Belediyesi, vatandaşlarının hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için "Güngören Yanında" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Güngören Belediyesi, vatandaşlarının hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği "Güngören Yanında" mobil uygulamasını hayata geçirdi. App Store ve Google Play'den indirilebilen bu uygulama sayesinde Güngörenli vatandaşlar, belediye tarafından düzenlenen etkinlik ve kurslara hızlıca kayıt olabilecek ve aile üyelerini de kolayca bu etkinliklere dahil edebilecekler. Mobil uygulama, kültür sanat etkinlikleri, Öğrenci İstasyonları, Bilim Güngören, Aile Çocuk Kampüsü, Dil Okulu, Derslik, Fakülte Güngören, Alt + Tab Kuluçka Merkezi, Kariyer Merkezi, Hanımeli Konağı, Güngören Akademi ve spor aktiviteleri gibi geniş bir hizmet yelpazesine erişim sağlıyor. Üstelik, vatandaşlara etkinlikten 24 saat önce hatırlatma bildirimi gönderilecek ve etkinliğe katılamayacaklar ise tek bir tuşla kayıtlarını iptal edebilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güngören Belediyesi 'Güngören Yanında' Mobil Uygulamasını Tanıttı - Son Dakika

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