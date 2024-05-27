Güngören Belediyesi Vatandaşlara Afet Farkındalık Eğitimi Veriyor

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Güngören Belediyesi Arama ve Kurtarma (GÜNAK) ekipleri, ilçedeki vatandaşlara yönelik kapsamlı afet farkındalık eğitimleri vermeye başladı.

"Güngören Güvende" projesi kapsamında yürütülen bu eğitimler, özellikle incinebilir gruplardan başlanarak ilçe genelinde geniş bir kitleye ulaşıyor. Eğitimler, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları içeriyor. Vatandaşlara, yaşanabilecek bir deprem durumunda karşılaşabilecekleri dolap devrilmesi gibi ikincil tehlikelere karşı nasıl önlem alabilecekleri anlatılıyor.

Muhtemel İstanbul depremine karşı GÜNAK ekipleri, çalışmalarına hız verdi. Ekipler, deprem sonrası oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek için halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan bu projede, güvenli yaşam alanlarının nasıl oluşturulabileceği konusunda pratik bilgileri uygulamalı şekilde anlatıyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen 'Tehlike Avı' ile her türlü riske karşı güvenli yaşam alanları oluşturulmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Güngören Belediyesi, bu eğitimlerle halkın afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını ve muhtemel tehlikelere karşı bilinçlenmesini hedefliyor. - İSTANBUL