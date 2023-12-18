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Güngören'de deprem sonrası bina hasar gördü - Son Dakika
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Güngören'de deprem sonrası bina hasar gördü

Yalova Çınarcık merkezli ve İstanbul'da da hissedilen depremde Güngören'de bulunan bir binada balkon tavanında çökme meydana geldi. Belediye ekipleri binayı tahliye etme kararı aldı.

Güngören\'de deprem sonrası bina hasar gördü
18.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:17
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Merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve İstanbul'da da hissedilen depremde Güngören'de bulunan bir bina da hasar oluştu. Balkonun tavanında yaşanan çökmenin ardından inceleme yapan belediye ekipleri bina sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi.

Dün Akşam merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve İstanbul'da da hissedilen 4.1 büyüklüğünde ki depremin ardından Güngören'de bulunan bir binada da hasar oluştu. 4 katlı binanın 3. katında bulunan dairenin balkon tavanında çökme yaşandı. Büyük korku yaşayan daire sakinleri ve bina da ki diğer vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri bina da yaptığı incelemenin ardından binanın riskli olduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Bina da oturan vatandaşlara evlerinden alabilecekleri değerli eşyaları almalarını daha sonra binanın mühürleneceğini bildirdi.

"Kış günü iki çocuğumla sokakta kaldım"

Dairesinin balkonu çöken Hogir Yılmaz depremle birlikte çökmenin yaşandığını ve çıkan sesle çocuklarının çok korktuğunu belirterek" dün akşam geç saatler de deprem oldu. Eskiden yukarıda çatlaklar vardı ama dün akşam öyle bir ses geldi. Bize ne olduğunu anlayamadık dışarıya baktık kaza mı oldu diye daha sonra arka balkona geldim. Depremle birlikte bu şekilde hasar almış bu şekilde çökmüş. Dün akşam çok korktuk iki tane çocuğum var. Çocuklarım çok korktu bende çok etkilendim. Dışarı da kaldık. Belediye ekipleri bize buradan çıkın dedi. iki tane çocukla dışarı da kaldım" dedi.

Deprem sırasında çökme meydana gelen dairenin üst katında oturan Hasan Samtar büyük bir ses geldiğini belirterek "Ben dün akşam gece saatlerinde geldim depremi hissettim. Büyük bir bağırma sesi gelince aşağıya indik. Bu görüntüyü gördük. Daha önce de hasarlıydı. Üst katında oturuyorum bende. Belediye bugün geldi saat 16.30'a kadar değerli eşyalarınızı alın daha sonra binayı mühürleyeceğiz dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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