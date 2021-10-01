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Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı

01.10.2021 13:51
Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı, System.String[]

Günyüzü ilçesinin ünlü 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı.

Günyüzü ilçesinin ünlü 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı.

Eskişehir'in en ünlü kavunu olan ve Günyüzü ilçesinde yetişen Düvelek kavunu, lezzeti ile tanınıyor. İlçede üreticilik yapan Hamdi Küçükyapan "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kavunumuzu yetiştirdik. Esas geçim kaynağı tarım olan ilçemizde toptan pazarlama imkanları kısıtlı olduğundan, artık eskisi gibi kavun yetişmiyor. Kuraklık olsa dahi çiftçilerimiz bilinçsiz sulama yapmadığı için, kavun hastalıksız ve tatlı oluyor. Tüm müşterilerimizin Günyüzü görmesini dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı
Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı
Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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