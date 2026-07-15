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Gurbetçiden Örnek Davranış

Gurbetçiden Örnek Davranış
15.07.2026 11:35
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Hollanda'da yaşayan Sivaslı gurbetçi, yerde bulduğu Kur'an-ı Kerimleri Müslüman ailelere dağıttı.

Hollanda'da yaşayan Sivaslı gurbetçi bulduğu Kur'an-ı Kerimleri Müslüman ailelere dağıtarak örnek bir davranışa imza attı.

8 yıldır Hollanda'da yaşayan Sivaslı gurbetçi Turan Canpolat, Hollanda'da evinin yakınındaki demir yolu güzergahında gezmeye çıktığı sırada yerde çok sayıda Kur'an-ı Kerim, tespih, İslami içeriklerin yer aldığı ürünler ile karşılaştı. Canpolat, yerden topladığı ürünleri Hollanda'da bulunan Müslüman ailelere dağıttı.

"Kur'an-ı Kerimleri topladık, temizledik ve Avrupa'da yaşayan Müslüman ailelere teslim ettik"

8 yıldır Avrupa'da yaşayan 44 yaşındaki gurbetçi Turan Canpolat, "Her yıl Sivas'a tatile geliyorum. Yaklaşık iki ay kaldıktan sonra tekrar Avrupa'ya geri dönüyorum. Hollanda'da bir gün gezerken tren raylarının yanında yere atılan Kur'an-ı Kerimleri gördüm. Eve gittim, bu durum bana ağır geldi. Ne yapabilirim diye düşündüğümde, değer verdiğim bir hacı abim var. Onu aradım, bana yardım etmesini istedim. Tabi geldi. Kur'an-ı Kerimlerin olduğu yere gittik. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde cami hocasını aradık. Bazı şeyleri anlatamadığımız için cami hocası da bize yakmamızı söyledi. 50 adetin üzerinde Kur'an-ı Kerim vardı. Gönlümüz razı olmadı. Hiçbir Müslümana yakışacak bir şey değildi. Sonuçta Avrupa ülkesinde yaşıyoruz. Atılan Kur'an-ı Kerimleri topladık, temizledik ve Avrupa'da yaşayan Müslüman ailelere teslim ettik" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Hollanda, Kültür, Dünya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gurbetçiden Örnek Davranış - Son Dakika

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