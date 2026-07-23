Gurbetçiler Türkiye\'ye Dönüşte Bayrağı Görünce Mutlu Oluyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, binlerce kilometrelik yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. Türk bayrağını görmenin tüm yorgunluklarını unutturduğunu belirten gurbetçiler, ailelerine kavuşmanın ve vatan hasretini gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gurbetçilerin ana vatan Türkiye yolculuğu sürüyor. Yaz tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Avrupa'nın farklı ülkelerinden çıktıkları uzun yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapıyor.

Sınır kapısından geçer geçmez Türk bayrağını görmenin tüm yorgunluklarını unutturduğunu ifade eden gurbetçiler, aylarca bekledikleri sıla hasretini dindirmek için memleketlerine geldiklerini belirtti. Kimi anne ve babasını, kimi kardeşlerini ve akrabalarını ziyaret edecek, kimi ise Türkiye'nin farklı şehirlerini gezerek tatilini geçirecek. Ortak duygu ise değişmeyen vatan sevgisi ve memleket özlemi oldu.

"Bayrağı görünce bütün yorgunluğumuz geçiyor"

Almanya'dan yola çıkan gurbetçi Derviş Koçkeser, "Bayrağı görünce zaten her şeye yetiyor. İnsan vatanına ait olduğunu hissediyor. Allah nasip ettiği sürece memleketimize gelmeye devam edeceğiz. Elbette yolun zorluğu var. 'Hiç zorluğu yok' dersek yalan söylemiş oluruz. Ama nasip böyleymiş, rızkımız oradaymış. Biz de rızkımızın peşinden gittik ve orada kaldık. Bayrağımız ise her zaman yanımızda. Onu hiç yanımızdan ayırmıyoruz" dedi.

"Türkiye'yi çok seviyoruz, hasret gidermeye geldik"

Almanya'dan memleketi Aksaray'a giden gurbetçi Songül Koçkeser, "Vatanım ve devletim söz konusu olunca gerçekten çok duygulanıyorum. Bugünleri gerçekten iple çekiyoruz. Rabbim herkese gelip gitmeyi nasip etsin. İnşallah annemin yanına gidiyorum. Kardeşlerimizi, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Memleketimizi gezecek, hasret gidereceğiz. Biz Türkiye'yi gerçekten çok seviyoruz. Vatan bambaşka" diye konuştu.

"Türkiye'yi unutmak mümkün değil"

Almanya'dan Bursa'ya giden gurbetçi Emir Temer, "Uzun zamandır yurt dışındayım. Buraya her geldiğimizde göğsümüz kabarıyor, gurur duyuyor, mutlu oluyoruz. Çocuklarımız da bu duyguyu yaşıyor. Biz de elimizden geldiğince onlara bu sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz. Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Türkiye'yi unutmak zaten mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Toprağımızın yeri her zaman başka"

Avusturya'nın Viyana kentinden gelen gurbetçi Yahya İnan ve eşi, "Toprağımıza geldik, anlatılmaz bir duygu. Yıllardır yurt dışında yaşıyoruz ama burası her zaman başka. Ailemizi ve akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Ne kadar yurt dışında kalsak da Türkiye'yi özlüyoruz. Ülkemizin ve toprağımızın kıymeti çok farklı. Gurbet gerçekten zor, hele aileniz Türkiye'deyse daha da zor" diye konuştu.

"Türkiye özlemiyle memlekete geldik"

Almanya'dan eşiyle birlikte karavanla Trabzon'a giden gurbetçi Hamit Çoban, "Türkiye'mizin özlemiyle yine memleketimize geldik. Bir yılın ardından tekrar Türkiye'deyiz. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaklaşık iki ay kalacağız. Ardından da Türkiye turu yapacağız. Memleketimizi çok özledik" ifadelerini kullandı.