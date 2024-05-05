Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda 40 Gündür Bekleyen Tır Sürücüleri Yardım İstedi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia eden tır sürücüleri, yetkililerden yardım istedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'a geçiş için bekleyen tır şoförleri, yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia etti. Tır kuyruğunun kilometrelerce uzunluğa ulaştığını da belirten sürücüler, mağduriyetlerinin giderilmesi ve geçişin bir an önce sağlanması için yetkililerden yardım istedi. - AĞRI