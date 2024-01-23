Gürcistan\'ın Trabzon Başkonsolosu: Türkiye ile ilişkilerimiz en üst seviyelerde

Samsun Salıpazarı Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni hizmet binası açılış törenine katılan Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İaşvili, "Türkiye ile ilişkilerimiz en üst seviyelerde" dedi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Salıpazarı Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara ve Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Gürcü kültürünün Salıpazarı'nda da yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İaşvili ise, "Türkiye ile bizim ilişkilerimiz en üst seviyelerde. Buraya açılan derneğin faaliyetleri de buna katkı sağlayacak. Başarılı olmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından kurdele kesimi töreni sonrası dernek ziyaretinde bulunuldu. İaşvili'ye dernek ziyareti sonrası plaket teslim töreninde bulunulmasının ardından program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - SAMSUN