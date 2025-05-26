Gürcistanlı Nino, Erzincan'a Değer Katıyor - Son Dakika
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Yerel

Gürcistanlı Nino, Erzincan'a Değer Katıyor

Gürcistanlı Nino, Erzincan\'a Değer Katıyor
26.05.2025 08:07
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Gürcistan'dan gelen Nino Eroğlu, Erzincan'ın Derebük köyünde hayvancılık yapıyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Derebük köyünden Süleyman Eroğlu ile evlenerek köye yerleşen Gürcistanlı Nino, besicilik yaparak Erzincan çiftçiliğine renk katıyor.

Derebük köyünü ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, köyde hayvancılık yapan Nino Eroğlu ile karşılaştı. 46 yaşındaki Nino, bundan 5 yıl önce Erzincan'ın Derebük köyüne yerleşti. Derebük köyü sakinlerinden Süleyman Eroğlu ile hayatını birleştiren Nino, köydeki hayata uyum sağladı ve hayatından oldukça memnun. Kısa sürede Türkçeyi öğrenen Nino, hayvancılık konusunda da son derece tecrübeli. 15 adet büyükbaş hayvanı bulunan Nino Eroğlu, her birine ayrı isimler verdiği hayvanlarıyla iyi bir bağ kurmuş. Onlara olan sevgisi tarif edilemeyecek cinsten.

İneklerin sütünden tereyağı ve peynir yaptıklarını söyleyen Nino, bunu da genel olarak büyükşehirlere gönderdiklerini belirtti. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'ın mükemmel coğrafyasında Üzümlü'nün yüksek kesimlerinde bulunan Derebük köyünde hayvancılık yaparak tarıma değer katan Gürcistanlı Nino Eroğlu'nu tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürcistanlı Nino, Erzincan'a Değer Katıyor - Son Dakika

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