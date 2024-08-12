Güreşçiler Alıç Yaylası'nda kozlarını paylaştı - Son Dakika
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Yerel

Güreşçiler Alıç Yaylası'nda kozlarını paylaştı

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Bursa İznik ilçesinde düzenlenen Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşleri büyük bir katılım ve mücadeleye sahne oldu. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı ve başarılı güreşçilere madalyalar takdim edildi.

12.08.2024 12:00  Güncelleme: 12:07
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- Güreşçiler kozlarını Alıç Yaylası'nda paylaştı

BURSA - Bursa İznik ilçesi Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası 5. Karakucak Güreşleri muhteşem bir katılım ve kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla başlayan Karakucak güreşlerinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Orhangazi Batum Derneği Folklor Ekibi gösterileriyle büyük alkış aldı.

İznik Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşleri İznik Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Elmalı Muhtarlığı'nın organizasyonuyla yapıldı.

Etkinliğe, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekili İsmet Su, önceki dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi partilerin il, ilçe başkanları ve yöneticileri, çok sayıda vatandaş katıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta etkinlikte yaptığı konuşmada "Geleneksel hale getirdiğimiz Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerimiz hayırlı olsun. Siz güreşçilerimizin katılımı, değerli hemşerilerimizin buradaki varlığı etkinliği daha değerli kılıyor.Kıran kırana güreşlerde ter döken güreşçilerimizi tebrik ediyorum" dedi

İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde iş adamları arasında yapılan açık arttırmada güreş ağlığını Kadir Yüksek'ten 3 milyon 700 bin liraya İlhan Delikanlı aldı.

Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalara güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Tüm müsabakaları heyecanla takip eden seyircilerin heyecanı başpehlivanlık müsabakalarında iki katlandı. Başpehlivanlar güreşleriyle seyircilerden büyük alkış alırken İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinin Başpehlivanlık birincisi İsmail Can oldu.

Dereceye giren pehlivanlara madalyalar protokol tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güreşçiler Alıç Yaylası'nda kozlarını paylaştı - Son Dakika

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