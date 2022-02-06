Gürkan, Eski Malatya sanayi esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi (Eski Malatya) Sanayi Sitesi esnafları ile Alacakapı Mahalle Muhtarı Nazif Sayın'ı Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda kabul ederek bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yapmış olduğu hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan Sanayi Sitesi Esnafları ayrıca bazı istek ve taleplerini de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürkan, "Yapmış olduğumuz hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından, esnaflarımız tarafından takdir görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. El ele vererek Malatya'mızı mazisine layık, istikbale hazırlayacağız. Esnaflarımızın her zaman yanında olmaya gayret gösterdik. Özellikle pandemi döneminde esnaflarımızın yanında olarak yardımlarda bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde daha yaşanabilir bir Malatya için hep birlikte çalışacağız. Biz hizmete talip olduk" şeklinde konuştu. - MALATYA