Bitlis'te iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi - Son Dakika
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Bitlis'te iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi

Bitlis\'te iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi
22.07.2026 12:31
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde Güngör ve Yıldırım aileleri arasındaki anlaşmazlık, kanaat önderleri ve din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen barış programında sona erdirildi. Müftü Rıdvan Çelik, kardeşlik ve hoşgörünün önemine vurgu yaparak barışın kalıcı olmasını diledi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı.

İlçede gerçekleştirilen barış programına kanaat önderleri, din görevlileri, aile büyükleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından Güngör ve Yıldırım aileleri arasındaki husumet sona erdirilerek barış sağlandı. Programda yapılan konuşmalarda toplumsal huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yapılırken, barışın kalıcı olması temennisinde bulunuldu. Katılımcılar, toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür uzlaşıların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Barış merasiminde konuşan Güroymak İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, İslam dininin kardeşlik, hoşgörü ve affetmeyi esas aldığını belirterek, barışın toplumun huzuru açısından büyük değer taşıdığını söyledi. Müftü Çelik, "Kardeşlik bağlarının güçlenmesi, toplumumuzun birlik ve beraberliğinin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada sağlanan barışın hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dualarla iki aile arasındaki barış resmiyet kazanırken, katılımcılar aileleri tebrik ederek barışın daim olması temennisinde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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