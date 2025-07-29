Gürsu Belediye Başkanı Işık'tan Orman Yangınları Sonrası Açıklama

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, orman yangınlarının ardından sosyal sorumluluk ve ağaçlandırmayla ilgili çok talep geldiğini, bu konuda çalıştıklarını belirterek, "Ormanlık alanda teknik incelemeler ve zayiat raporu çıkarılacak. Bize gelen bilgiler

doğrultusunda titiz bir çalışma yürütülecek. Bu noktada ağaçlandırma kampanyası ya da herhangi bir sosyal sorumluluk kampanyası için devletimizin ilgili ve yetkili makamlarıyla ilerleyeceğimizi, gelen iyi niyetli ve güzel öneri ve desteklerinizi yakından takip ettiğimizin

bilinmesini istiyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'da yaşanan yangın felaketi sonrası son durumu

paylaştı. Işık, gelen yardım önerilerine dair açıklama yaparak, "Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları birkaç gün daha devam edecek. Bizler bu noktada tamamen Orman Bakanlığımızın koordinesinde ilerliyoruz. Yanan alanlarımız tamamen orman alanı. Bu nedenle soğutma çalışmaları biter bitmez herkesi bilgilendireceğiz" dedi.

Gürsulu vatandaşlar, ve ilçe dışından destek vermeyen vatandaşlar Gürsu Belediyesi'ni ve Başkan Işık'ı arayarak kampanya talebinde bulunuyor. Buna dair açıklama yapan Başkan Işık, " Arkamda maalesef yeşil Gürsu'nun küle döndüğünü görüyorum. Çok üzgünüm. Ancak

henüz bu kampanya ya da yeşillendirme önerileri için çok erken. Bakanlıktan aldığımız bilgilere göre ilerliyoruz. Önümüzdeki saatlerde hala bu bölgede soğutma çalışması devam edecek" diye konuştu. - BURSA