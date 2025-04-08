Gürsu Belediyesi'nden Yapay Zeka ile Akıllı Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Yerel

Gürsu Belediyesi'nden Yapay Zeka ile Akıllı Dönüşüm Projesi

Gürsu Belediyesi, yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine entegre ederek 'Akıllı Adımlar: Yapay Zeka ile Gürsu'da Akıllı Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile belediye personeli, yapay zeka eğitimi alarak hizmet süreçlerini modernize edecek.

08.04.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Gürsu'da akıllı dönüşüm yapay zeka ile başladı

BURSA - Gürsu Belediyesi, iş süreçlerini ve belediye hizmetlerini teknolojinin en popüler kullanım araçlarından birisi olan yapay zeka ile buluşturuyor. ARGE Müdürlüğü'nün BEBKA destekli yeni projesi, Akıllı Adımlar: Yapay Zeka ile Gürsu'da Akıllı Dönüşüm Projesi başladı. Gürsu Belediyesi personeli, kurumsal anlamda alacağı detaylı yapay zeka eğitimi ile iş süreçlerini daha hızlı ve çağa uygun yapacak.

Hibe ve proje rekortmeni belediye

Hibe ve Proje Rekortmeni Gürsu Belediyesi, çağa uygun ve dinamik iş süreçlerini destekleyen yapay zeka kullanımı konusunda kurumsal ve faydalı bir projeye daha imzasını attı. Akıllı Adımlar: Yapay Zeka ile Gürsu'da Akıllı Dönüşüm Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, BEBKA tarafından finanse edilerek hazırlandı. 2024 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje Bursa'da yerel yönetim düzeyinde kent çapında atılmış en önemli hamlelerden biri olacak. Yapay Zeka Eğitmeni Harun Seyhan'ın vereceği yapay zeka eğitimleri ile kurum personelleri yeni yapay zeka teknolojilerini öğrenecek.

Genel eğitimlerin yanı sıra birim ve müdürlük bazında ilerleyecek özel eğitimlerde,her belediye çalışanı kendi işi ve ilgisi doğrultusunda yapay zeka eğitimi alarak iş süreçlerini yönetme imkanı bulacak.

"Hibeyi projeye, projeyi faydaya, faydayı topluma çeviriyoruz"

Bursa'da proje belediyeciliği denildiğinde akıllara gelmekten son derece mutlu olduklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Çalışanlarımızın eğitim süreci ve işlerinde kullanacakları tüm yararlı teknolojiler bizim için son derece önemli. Yapay zekayı önemsiyoruz. Ancak bunu rutin bir önemsemeden ziyade hemen projeye döktük. ve BEBKA'dan aldığımız destekle hem bize hem kurumumuza hem de vatandaşlarımıza fayda sağlayacak bir proje haline getirdik. Yeni projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Gürsu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi'nden Yapay Zeka ile Akıllı Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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