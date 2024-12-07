Gürsu Belediyesi'nin Rehabilitasyon Merkezi, Bir Yılda 5 Bin Sokak Hayvanına Hizmet Verdi - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi'nin Rehabilitasyon Merkezi, Bir Yılda 5 Bin Sokak Hayvanına Hizmet Verdi

Gürsu Belediyesi\'nin Rehabilitasyon Merkezi, Bir Yılda 5 Bin Sokak Hayvanına Hizmet Verdi

Bursa'nın Gürsu Belediyesi'nin ödüllü hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi, resmi açılışının birinci yılında binlerce sokak hayvanına yuva oldu. Merkez, 2024'te yaklaşık 5 bin hayvana hizmet vererek, kısırlaştırma, küpe ve mikroçip uygulamalarıyla önemli bir başarı sağladı.

07.12.2024 09:17  Güncelleme: 09:19
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Bursa'nın Gürsu Belediyesi'nin ödüllü rehabilitasyon merkezi, resmi açılışının birinci senesinde binlerce sokak hayvanına yuva, sayısız derde deva oldu. Merkezde sadece 2024 yılında yaklaşık 5 bin sokak hayvanına hizmet verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ödüllendirdiği Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, resmi açılışının birinci yılını doldurdu.

2019'dan bu yana 20 bin hayvana hizmet veren Gürsu Belediyesi'nin uzman ekipleri, yeni ve modern merkezde sadece bir yılda 5 bin hayvana ulaştı. Merkezde her sabah ve akşam olmak üzere rutin olarak tedavi, bakım, temizlik ve mama ihtiyaçları karşılanan hayvanlara ayrıca tedavi ve rehabilite hizmetleri de veriliyor.

Gürsu Belediyesi, ödüllü hayvan bakım merkezinde sadece bir senede, beş bin hayvana dokundu. Kısırlaştırılmaları, küpe uygulamaları ve mikroçip uygulamaları yapılan hayvanların bazıları ise belediye aracılığı ile sahiplendirildi. Profesyonel ve modern şekilde dizayn edilen tesis hizmete girdiğinde, hayvan bakım ve rehabilite hizmetlerindeki verim neredeyse üç katına çıktı.

En fazla artış ise uygulanan küpe sayısında ve mikroçip uygulamasında oldu. Kısırlaştırılan kedi ve köpek sayısında da neredeyse üç katlık bir artış yaşandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi'nin Rehabilitasyon Merkezi, Bir Yılda 5 Bin Sokak Hayvanına Hizmet Verdi - Son Dakika

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