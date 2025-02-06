Gürsu Belediyesi Tarihi Gezilerle Gençleri Geçmişle Buluşturuyor - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi Tarihi Gezilerle Gençleri Geçmişle Buluşturuyor

Gürsu Belediyesi Tarihi Gezilerle Gençleri Geçmişle Buluşturuyor

Gürsu Belediyesi, 'Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde' programı ile gençleri tarihi mekanlarla buluşturarak ücretsiz kültür ve tarih gezileri düzenliyor. Bu yıl 10 bin gencin katılımı hedefleniyor.

06.02.2025 14:18  Güncelleme: 14:20
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Gürsu Belediyesi Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde programı kapsamında gençleri tarihin derinliklerinde muazzam bir yolculuğa çıkarıyor. Kentin en önemli tarihi ve kültürel noktalarındaki yolculukların tamamı ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Gürsu Belediyesi ilçenin gençlerini tarihin izinde, geçmişin değerleri ile buluşturmaya devam ediyor. Yedi yıldır düzenlenen kültür ve tarih gezileri ile gençler kadim Bursa şehrinin en güzel tarihi mekanları ve izleri ile buluşuyor. Gürsu Belediyesi yedi yıldır düzenlediği Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde gezileri kapsamında 10 bin genci ücretsiz bir şekilde tarih ve kültür gezilerine dahil ederek, önemli bir sosyal sorumluluğu da üstlenmiş oluyor. Gençler Gürsu merkezinden alınarak, sırası ile Hüdavendigar Camii, Süleyman Çelebi Türbesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, Ulucami, Kozahan, Irgandı Köprüsü, Yeşil Külliyesi gibi Bursa'nın en önemli tarihi noktalarını gezme fırsatı buluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi Tarihi Gezilerle Gençleri Geçmişle Buluşturuyor - Son Dakika

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