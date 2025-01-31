Gürsu Belediyesi ve TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu\'ndan Kadın Girişimciliğini Destekleme Protokolü

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Gürsu Belediyesi, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadın istihdamını arttırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Gürsu Belediyesi olarak kadınların girişimciliklerini desteklediğimiz ve ödül aldığımız projelerimiz var. Kadınların iş yaşamlarındaki istihdam imkanlarını arttırmak için yaptığımız istihdam buluşmalarımız ise bunun diğer bir ayağı. Bizler bu özel çalışmalarımızı, kentteki bu dinamik kurumlar aracılığı ile güçlendirecek yeni işbirlikleri için son derece heyecanlıyız" dedi.

TOBB Bursa KGK İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesinin ve kadın istihdamının arttırılmasının sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir rol oynadığına vurgu yaptı. "Kadınlarımızın ve genç kızlarımızın ekonomik hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak, onların yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak en büyük önceliğimiz. Sanayide Kadın Eli Projesi ile kadın istihdamını arttırmayı, kadınların girişimci ruhlarını destekleyerek üretime daha fazla dahil olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda hak ettikleri yeri almaları için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında; kadın girişimcilik ekosisteminin gelişmesinin teşvik edilmesi, Sanayide Kadın Eli Projesi ile; kadın istihdamının arttırılması, nitelikli kadın, güçlü aile, sağlıklı toplum misyonunda tamamlayıcı eğitimlerin sağlanması,sektörün nabzı ve başarı hikayesi röportajlarının yapılarak yaygınlaştırılması,dezavantajlı bireylerden oluşan ailelerin sosyal projeler ile desteklenmesi,personel arayan firmaların Kollektif Kariyer Merkezi web sitesi ve mobil uygulamasına yönlendirilmesi hedefleniyor. - BURSA