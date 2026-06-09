Gürsu\'da 30 yıllık hayal gerçek oluyor

Gürsu'nun 30 yıllık hayali gerçek oluyor. Gürsu Kent Meydanı Projesi'nin önündeki son engel olan eski PTT binası yıkımı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Gürsu Kent Meydanı projesi, 15 dönümlük alan üzerinde yükselecek. Projenin kapalı yer otoparkı aynı zamanda yaşanabilecek bir afet durumunda sığınak olarak da kullanılabilecek. Ayrıca projeyle birlikte, bellek evi, kent sahnesi, yeşil alanlar, yürüyüş yolları gibi alanların düşünüldüğü proje sonrasında ilçe meydanına kavuşmuş olacak. 30 yılın ardından gerçekleştirilen yıkım programında konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kent Meydanı projemiz için bugüne kadar 550 hissedar ile tek tek görüştük. Tam 3 bin 200 metrekare alanda bugüne dek güncel rakamlarla 300 milyon LİRA tutarında kamulaştırma yaptık. Hali hazırda yıkacağımız binada hizmet veren Türk Telekom hizmetlerinin aksamaması için sadece Türk Telekom için yeni bir bina yapımını sağladık. Uzun ve yorucu bir bürokrasi sürecinden sonra nihayet projemizin önündeki en son engeli de bugün sizlerle beraber yıkıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise, "Böyle vizyon bir projeyi hayata geçirmek Mustafa Başkan'a nasip oldu. Bizler bu proje için son derece heyecanlıyız. Gürsu için vizyon bir proje olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından proje için yıkılması gereken binaya ilk kazma Bursa milletvekilleri, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları, müdürleri ve Gürsu protokolünün katılımıyla gerçekleşti. - BURSA